Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, firmanın üçüncü otomobiliyle ilgili konuştu. Karakaş, B-SUV segmentindeki "T8X" için muhtemel bir çıkış tarihi verdi.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Bursa Gemlik'te önemli açıklamalar yaptı. Karakaş, Togg'un geleceğine ilişkin önemli bir çıkış yaptı.

Bilindiği üzere Togg, henüz sadece T10X'i piyasaya sürdü. Öte yandan; henüz piyasaya sürülmemiş olan T10F de geçtiğimiz aylarda tanıtıldı. Togg CEO'sunun açıklamasına göre Togg modelleri, yakın gelecekte bunlardan ibaret olmayacak. Çok yakında, B-SUV segmentindeki Togg ile de tanışma imkânı yakalayacağız.

"Seneye bu vakitler..."

Gürcan Karakaş'ın T10F'ten sonraki otomobille ilgili açıklamaları şu şekilde:

Ocak ayında T10F'i gösterdik. Gösterdik ama bir sene önceden bunun çalışmalarını yapıyorduk. Şimdi aynı şekilde T10F'in sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'in satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X’i de göstermeye hazır hale gelebiliriz.

Gürcan Karakaş, hâlihazırda piyasaya sürülmüş olan Togg T10X ile ilgili de önemli bir çıkış yaptı. Togg CEO'su, bu SUV'un çok yakında "Limited Edition" versiyonunun piyasaya sürülebileceğini söyledi. Dört tekerden çekiş sistemi sunacak Togg T10X Limited Edition, haziran veya temmuz ayları gibi tüketiciyle buluşabilir.

Togg T10F ile ilgili detaylı bilgi için: