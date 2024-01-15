Togg, Almanya Merkezi İçin Yeni İş İlanları Açtı

CES 2024'te Togg'un yeni T10F modeli tanıtılırken, CEO M. Gürcan Karakaş da önemli açıklamalarda bulunmuştu. Karakaş, 2024 yılı bitmeden önce Togg'un Avrupa pazarına giriş yapacağını açıklamıştı. Şimdi de Togg'un resmî LinkedIn sayfasında Almanya için çok sayıda iş ilanı göze çarpıyor.
Karakaş'ın daha önceki açıklamalarında da Almanya'nın, Togg'un Avrupa operasyonlarının merkezi olacağı duyurulmuştu. Hem ülkedeki milyonlarca gurbetçi hem de Almanya'nın bu pazardaki önemli konumu nedeniyle Almanya, potansiyeli yüksek olarak görülen bu pazarda doğal bir merkez adayı olarak göze çarpıyordu.
Togg, Almanya'yı merkez olarak kullanacak
Togg'un Avrupa çapında özellikle Türk tüketiciler tarafından tercih edilmesi bekleniyor. Avrupa pazarı da dünyanın geri kalanında olduğu gibi fiyat/performans odaklı Çinli markaların üretimi elektrikli araçlar tarafından doldurulmuş durumda. Yine de Togg, küresel bir marka olmakta kararlılığını ortaya koyuyor.
Togg'un ilanları arasında finans, pazarlama, satış sonrası hizmetleri, satış, kalite gibi alanlar için uygun pozisyonlar bulunduğu göze çarpıyor.
Togg T10F'in Resmî İnternet Sayfası Açıldı