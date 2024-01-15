Togg, Almanya Merkezi İçin Yeni İş İlanları Açtı

Yıl bitmeden önce Almanya'da faaliyetlerine başlamak isteyen Togg, bu ülke için açtığı iş ilanlarını artırıyor.

CES 2024'te Togg'un yeni T10F modeli tanıtılırken, CEO M. Gürcan Karakaş da önemli açıklamalarda bulunmuştu. Karakaş, 2024 yılı bitmeden önce Togg'un Avrupa pazarına giriş yapacağını açıklamıştı. Şimdi de Togg'un resmî LinkedIn sayfasında Almanya için çok sayıda iş ilanı göze çarpıyor.

Karakaş'ın daha önceki açıklamalarında da Almanya'nın, Togg'un Avrupa operasyonlarının merkezi olacağı duyurulmuştu. Hem ülkedeki milyonlarca gurbetçi hem de Almanya'nın bu pazardaki önemli konumu nedeniyle Almanya, potansiyeli yüksek olarak görülen bu pazarda doğal bir merkez adayı olarak göze çarpıyordu.