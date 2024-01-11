Togg T10F'in Resmî İnternet Sayfası Açıldı

Togg, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni otomobili T10F için internet sayfasını hizmete sundu. Sayfada, T10F'in tüm özelliklerine yer veriliyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), bundan birkaç gün önce CES 2024 etkinlikleri kapsamında sahne aldı ve yeni otomobilini tanıttı. Bir fastback olarak karşımıza çıkan "T10F" isimli otomobil, şimdi bir internet sayfasına da sahip.

Togg'un resmî internet sitesinde, T10F için bir sayfa oluşturuldu. Bu sayfada otomobilin tüm özelliklerine yer veriliyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, söz konusu sayfada yer alan detaylara geçelim.

"Sizin için, sizden ilham alan"

Sayfanın başlangıcında, "Sizin için, sizden ilham alan" sloganının kullanıldığını görüyoruz. Hemen alt kısımda ise aracın bazı teknik detayları paylaşılıyor. Daha önce de açıklandığı üzere 600 kilometreye kadar menzil, 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşan şarj performansı, 218 beygir güç ve 0-100 km/s süresinin 7,2 saniye olduğu bilgilerini görüyoruz. 4 tekerden çekişli versiyonda ise 435 beygir güç ve 4,6 saniyelik 0-100 km/s süresi de paylaşılan bilgiler arasında.

Sayfa içerisinde Togg T10F'in kabiniyle ilgili bilgiler de sağlıyor. Açıklamalara göre aracın ön konsolunu boydan boya kaplayan 41.3 inç ekran bulunacak. Ayrıca orta alt konsolda da 8 inç boyutlu ikinci bir dokunmatik ekran bulunacak. Bu ekran, aracın kontrolünü sağlayacak.

Siz de Togg T10F'in internet sayfasını incelemek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Peki Togg, X harfinden sonra neden F harfine geçiş yaptı?