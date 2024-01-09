Togg, CES 2024’te yerini aldı. Şirket, herkesin merak ettiği fastback modeli "T10F"i fuarda sergiledi. İşte araçla ilgili bilmeniz gerekenler.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024, nihayet başladı. 12 Ocak’a kadar devam edecek etkinlik, dev markalara ev sahipliği yaparak teknolojiye doymamızı sağlayacak. Tabii ki önceki yıllarda da katılım gösteren Togg da etkinlikte.

Togg, CES 2024’te ilk olarak son iki yılda neler yaptığını açıkladı. Devamında ise birkaç gündür sinyallerini verdiği tanıtımını gerçekleştirdi. Büyük merakla beklenen yeni modeli tanıtıldı. Yine akıllı cihaz olarak tanımlanan araç, beklenenin aksine "T10F" ismiyle sergilendi.

Togg T10F için paylaşılan video:

Togg T10F, beklenenin aksine sedan değil, fastback tipinde bir araç

Togg, CES 2024 katılımcıları için T10F'i sergilemeye başladı. Yeni model, bir sedan değil. Bunun yerine "fastback" olarak geçiyor. Bunun nedeni ise geleneksel sedanların aksine tavanından arka tampona kadar bir eğime sahip olması. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre şirket, fastback'in popülerleşmesinin ardından aracın tasarımını sedandan fastback'e yöneltmiş. Normalde ikinci modelin sedan olması bekleniyordu.

Togg T10F'in dikkat çeken bir tasarımla geldiğini görebiliyoruz. Aracın arkasındaki çizgi şeklindeki farlar güzel bir hava katmış. Öte yandan aynaları da bazı yeni otomobillerde de yer alan kameralarla değiştiği görülüyor.

600 kilometreye varan menzile sahip olacak, 0'dan 100'e 4 saniyede çıkacak

Gazeteci Emre Özpeynirci, otomobil hakkında bazı bilgileri paylaştı. Buna göre Togg T10F, biri uzun menzil biri kısa menzil olmak üzere iki adet arkadan itişli RWD ve çift motorlu dört çeker AWD olmak üzere üç farklı teknik ve iki donanım özelliğiyle çıkış yapacak.

Arkadan itişli versiyonun, 218 beygir gücü (160 kW) ve 350 Nm tork üreteceği gelen bilgiler arasında. Bu modelde 350+ ve 600 kilometreye varan menzil sunulacak.

Öte yandan çift motorlu versiyon, 700 Nm tork üretirken 0'dan 100 kilometreye 4,6 saniyede çıkabilecek. Dört çeker olacak bu versiyonda 530 kilometreye varan menzil sunulacağı ifade ediliyor. Bataryada ise standartta 52,4 kWh, uzun menzillide ise 88,5 kWh kapasite göreceğiz.

T10F, 2025'te yollarda olacak

Son olarak Özpeynirci'nin aktardığına göre T10F, 2025 yılında satışa sunulacak.

Togg, 2024 sonunda Avrupa'da satışlara başlayacağını da açıkladı.

CEO, Gürcan Karakaş, ayrıca Togg'un ne zaman Avrupa'ya geleceği konusunda da açıklama yaptı. Karakaş'ın aktardığına göre 2024 sonunda Avrupa'da Togg otomobilleri görmeye başlayacağız. Şirket, yakın zamanda Almanya'da iş ilanları açmaya başladığını görmüştük. Daha önceki açıklamalar da 2024'ü gösteriyordu.

Togg T10X ise 2024'e zamla girmişti

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