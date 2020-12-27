TOGG CEO'sundan Yerli Otomobilin Fiyatı Hakkında Açıklama

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin tanıtımının ardından geçen 1 yılın sonunda yaptığı açıklamalarda aracın fiyatına da değindi. Karakaş, otomobilin fiyatının C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlarla rekabet edeceğini açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), bundan tam bir yıl önce ülkemizin merakla beklediği etkinliği gerçekleştirmişti. Vatandaşların heyecanla izlediği o etkinlikte TOGG, iki elektrikli yerli otomobil tanıtmıştı. Biri SUV biri sedan olan bu modeller sahip oldukları tasarımlarıyla herkesin gönlünü almayı başarmıştı.

Bugünse TOGG, aradan geçen 1 yıl boyunca yerli otomobil çalışmaları kapsamında neler yaptıklarını açıklamıştı. Buradan ulaşabileceğiniz açıklamaların yanı sıra TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, otomobilin en merak edilen yönlerinden birisi olan fiyat konusuna değindi.

Yerli otomobil, fiyat konusunda C segmentindeki SUV'larla rekabet edecek:

Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Otomobili'nin pazara çıktığında elektrikli araçlardan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlarla rekabet edeceğini açıkladı. Karakaş, bu nedenle fiyat açısından da bu tür otomobillerle rekabet edilmesi gerektiğini ifade etti.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş tarafından yapılan bu açıklama, Türkiye'nin Otomobili'nin sahip olacağı olası fiyat etiketi hakkında çok ufak bir fikir veriyor diyebiliriz. TOGG'un C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlarla rekabet edebilmesi için fiyatını bu araçlara göre biraz daha alt seviyede tutmasını bekleyebiliriz.

Peki ülkemizde C segmentindeki içten yanmalı SUV araçları nasıl bir fiyat etiketine sahip? Otomobil üreticilerinin internet sitelerinden edindiğimiz güncel bilgilere göre C segmentindeki içten yanmalı sıfır SUV araçları, ülkemizde oldukça geniş bir fiyat etiketine sahip. Bazı modeller 180.000 TL'lik başlangıç fiyatına sahipken bazıları 330.000 TL'yi aşabiliyor.

Tabii bu açıklamanın yalnızca bir ipucu niteliğinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Yerli elektrikli otomobilin nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağını şu anda tahmin etmek bir hayli zor. Ayrıca TOGG'un yalnızca ülkemiz pazarında değil, küresel pazara açılma hedefinin olduğunu da unutmamak gerekiyor.