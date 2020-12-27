TOGG, Yerli Otomobil İçin 1 Yılda Neler Yapıldığını Açıkladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1 senelik süreçte kat edilen mesafeyi paylaştı. Yerli otomobilin hangi aşamada olduğu konusunda yeni bilgiler aktarıldı.

Geçtiğimiz sene 27 Aralık tarihinde tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobil girişimi TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), resmi Twitter hesabı üzerinden geçen 1 yılda kaydedilen gelişmeleri ve kat edilen yolları paylaştığı bir video yayınladı.

Paylaşılan yaklaşık 3 dakikalık videoda otomobil üretiminde hangi aşamalar kat edildiğinden marka bilinirliğine kadar birçok noktaya değinildi. Ayrıca otomobilin üretileceği binanın inşası konusunda yaşanan gelişmeler de paylaşıldı.

Yerli otomobil üretiminde geçen 1 yılda yapılanlar

Elektrikli otomobil denildiğinde akla ilk olarak batarya teknolojisi geliyor. Paylaşılan videoda batarya teknolojisi konusunda 1 yıl boyunca kat edilen mesafe paylaşıldı. Buna göre geçen 1 yıl boyunca batarya teknolojisinde yapılanlar şöyle sıralandı:

Farasis ile niyet mektubu imzalandı.

Binek araçlar için batarya üretecek 6. ülke konumuna gelindi.

Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı.

Enerji depolamada ve farklı sektörlerde kullanımı için üretim planlandı.

Yenilikçi hücre geliştirmesi ve Türkiye'de üretimi için yol haritası oluşturuldu.

Otomobilin üretimi konusunda kat edilen mesafeler arasında teknik özellikler ve donanım listesinin tamamlandığı; elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organlarının tasarımının tamamlandığı; sanal ve fiziksel prototipler oluşturulduğu gibi çeşitli aşamaların aşıldığı belirtildi.

Stil tasarımı konusunda yapılanlar ise şu şekilde sıralandı:

Tasarım & Mühendislik entegrasyonu %90 oranında tamamlandı.

İç ve dış renk kombinasyonları, desen ve malzeme seçimleri tamamlandı.

C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındı.

TOGG Bilişim Vadisi Ofisi'nde tasarım stüdyosu kurulmaya başlandı.

Otomobilin geliştirilmesi sürecinde tedarikçilerle ilgili olarak 104 tedarikçinin seçildiği ve bunların %75'inin Türkiye'de yerleşik olduğu ifade edildi. Ayrıca tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımının teşvik edildiği belirtildi.

Videoda paylaşılan bilgiler arasında dikkat çeken diğer istatistikler ise şu şekilde: