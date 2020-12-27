TOGG, Yerli Otomobil İçin 1 Yılda Neler Yapıldığını Açıkladı

Geçtiğimiz sene 27 Aralık tarihinde tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobil girişimi TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), resmi Twitter hesabı üzerinden geçen 1 yılda kaydedilen gelişmeleri ve kat edilen yolları paylaştığı bir video yayınladı.
Paylaşılan yaklaşık 3 dakikalık videoda otomobil üretiminde hangi aşamalar kat edildiğinden marka bilinirliğine kadar birçok noktaya değinildi. Ayrıca otomobilin üretileceği binanın inşası konusunda yaşanan gelişmeler de paylaşıldı.
Yerli otomobil üretiminde geçen 1 yılda yapılanlar
Elektrikli otomobil denildiğinde akla ilk olarak batarya teknolojisi geliyor. Paylaşılan videoda batarya teknolojisi konusunda 1 yıl boyunca kat edilen mesafe paylaşıldı. Buna göre geçen 1 yıl boyunca batarya teknolojisinde yapılanlar şöyle sıralandı:
- Farasis ile niyet mektubu imzalandı.
- Binek araçlar için batarya üretecek 6. ülke konumuna gelindi.
- Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı.
- Enerji depolamada ve farklı sektörlerde kullanımı için üretim planlandı.
- Yenilikçi hücre geliştirmesi ve Türkiye'de üretimi için yol haritası oluşturuldu.
Otomobilin üretimi konusunda kat edilen mesafeler arasında teknik özellikler ve donanım listesinin tamamlandığı; elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organlarının tasarımının tamamlandığı; sanal ve fiziksel prototipler oluşturulduğu gibi çeşitli aşamaların aşıldığı belirtildi.
Stil tasarımı konusunda yapılanlar ise şu şekilde sıralandı:
- Tasarım & Mühendislik entegrasyonu %90 oranında tamamlandı.
- İç ve dış renk kombinasyonları, desen ve malzeme seçimleri tamamlandı.
- C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındı.
- TOGG Bilişim Vadisi Ofisi'nde tasarım stüdyosu kurulmaya başlandı.
Otomobilin geliştirilmesi sürecinde tedarikçilerle ilgili olarak 104 tedarikçinin seçildiği ve bunların %75'inin Türkiye'de yerleşik olduğu ifade edildi. Ayrıca tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımının teşvik edildiği belirtildi.
Videoda paylaşılan bilgiler arasında dikkat çeken diğer istatistikler ise şu şekilde:
- Dijital mecralardaki takipçi sayısı yükseldi.
- Marka bilinirliği ve desteği %90 seviyesine yükseldi.
- 133 olan çalışan sayısı 280 kişiye ulaştı.
- Gemlik'teki tesisin üretim hatları için makine teçhizat alımına başlandı.