Togg, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More için hazırladığı özel tasarım paketi Kehribar Serisi’ni tanıttı.

Yerli mobilite markası Togg, fastback gövde tipindeki modeli T10F’in en güçlü versiyonu olan T10F 4More için geliştirdiği yeni özel serisini resmen duyurdu. Daha önce karşımıza çıkan volkanik kökenli obsidiyen taşından ilham alan Obsidiyen Serisi’nin ardından marka, bu kez yönünü milyonlarca yılda oluşan doğal reçine kehribara çeviriyor. Serinin ismi “Kehribar” olarak karşımıza çıkıyor.

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T10F 4More Kehribar Serisi olarak adlandırılan bu yeni tasarım paketi, otomobilin sportif hatlarını öne çıkaran özel renk ve kaplama detaylarını bir araya getiriyor.

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T10F 4More Kehribar’ın fiyatı ne kadar? Ne gibi özellikleri var?

Açıklanan resmî bilgilere göre Kehribar tasarım paketinin fiyatı 100 bin TL olarak belirlendi. Bu paket, performans tarafında doğrudan bir donanım değişikliği içermiyor; tamamen gövde ve kabindeki premium dokunuşlara odaklanıyor. T10F 4More sahiplerine fabrikasyon olarak kişiselleştirilmiş bir görünüm vadediliyor diyebiliriz.

Kehribar Serisi, T10F 4More modelinde tam yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Bu renkler Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olarak sıralanıyor. Paketin en belirgin karakteristiği ise ışığın geliş açısına göre ton değiştiren kehribar rengi dokunuşların aracın stratejik noktalarına dağıtılmış olması.

Otomobilin dış tarafında ön difüzör, yan ayna kapakları, yan üst tasarım çizgisi ve logolar kehribar rengi detaylar var. Bununla birlikte pakete parlak siyah jantlar, yan alt cam çerçeveleri, kehribar logo ile siyah renkli model isimlendirmeleri eşlik ediyor. Paketin içerisindeki fiziksel anahtar dahi kehribar tasarım çizgisiyle uyumlu hâle getirilmiş.

İç mekâna geçtiğimizde ise malzeme kalitesinde belirgin farklılıklar dikkat çekiyor. Kabinde süet kumaş ve vegan derinin harmanlandığı, seriye özel silüet imzalı koltuklar bulunuyor. Ayrıca kapı panellerinde süet kumaş ayrıntıları ile seriye özel tasarımlı dekor parçalara yer veriliyor. Bu tasarım hamlesi, dış gövdedeki kontrastı doğrudan yaşam alanına taşımış oluyor.

Kehribar Serisi'nin sunduğu görsel detaylar, T10F 4More’un teknik kaslarıyla birleşiyor. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekiş mimarisine (AWD) sahip olan T10F 4More, toplamda 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm tork üretiyor. Bu yüksek güç çıkışı sayesinde araç, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 4,3 saniye gibi iddialı bir sürede ulaşabiliyor. 89,6 kWh batarya ve 500 km menzili de eklemeden geçmeyelim.