TOGG, yeni sedan modeli T10F'in güç, batarya ve donanım özelliklerini paylaştı. Aracın 2025'te satışa çıkması planlanıyor.

TOGG, şimdi de sedan gövdeli T10F modeliyle karşımıza çıkıyor. Dört çeker seçeneğiyle de sunulacak modelin, 2025’te yollarda olması bekleniyor.

TOGG, elektrikli araç ailesine sedan gövdeli yepyeni bir model eklemeye hazırlanıyor. İlk kez 2022’de konsept olarak karşımıza çıkan ve CES 2024’te sahneye çıkan T10F, artık üretime hazır. Sedan-liftback karışımı gövde tipiyle dikkat çeken T10F, aerodinamik tasarımıyla 0.23 Cd sürtünme katsayısına sahip.

T10F'in teknik özellikleri

Yeni model, arka aksta tek motorlu versiyonunda 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru kullanıldığı açıklandı. Bu versiyonun 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede ulaştığı belirtildi. Dört tekerlekten çekişli seçenekte ise toplam 435 beygir güç ve 700 Nm tork sunulduğu, bu versiyonun 0-100 km/s hızlanmasını 4,4 saniyede tamamladığı ifade edildi.

Batarya tarafında ise standart menzilli modelde 52,4 kWh, uzun menzilli modelde ise 88,5 kWh kapasiteli bataryaların tercih edildiği aktarıldı. Uzun menzilli seçeneğin yaklaşık 600 kilometre sürüş menzili sunduğu bilgisi paylaşıldı.

T10F'in iç tasarımında 12.3 inçlik gösterge paneli, 29 inçlik multimedya ekranı ve 8 inçlik klima ekranı yer alıyor. Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi, sosyal kamera, mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi özelliklerle donatılan araçta, yenilenmiş koltuklar ve direksiyon simidi de bulunuyor.

Gövde renk seçeneklerine Urla ve Salda adında iki yeni tonun eklendiği açıklandı. Modelin resmi tanıtım tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak T10F’in 2025 yılı içinde satışa sunulacağı TOGG tarafından duyuruldu.