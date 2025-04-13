Togg'un fastback tipindeki yeni aracı T10F, bir kez daha test edilirken görüntülendi. Aracın, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yerli otomobil girişimi Togg, 2023 yılından beri T10X ismi verilen SUV modeliyle yollardaydı. Bu model, Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller arasında zirvede yer alıyordu. Geçen yıl yapılan bir açıklama ise T10F ismi verilen fastback tipindeki yeni Togg modelinin 2025’te geleceğini göstermişti.

T10F modelinin, 2025 ortalarında piyasaya sürülmüş olması beklense de tam tarih hâlâ belli değildi. Bekleyiş sürerken araçla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Togg T10F, test edilirken görüntülendi.

Togg T10F yollarda!

İHA tarafından paylaşılan görüntülerde, Togg T10F’in Türkiye yollarında test edildiğini görebiliyoruz. Araç, önceki testlerde olduğu gibi tasarımının tam olarak belli olmaması için kamuflajla kaplanmış.

Tıpkı T10X gibi “akıllı cihaz” olacak T10F, arkadan itişli standart ve uzun menzilin yanı sıra bir de çift motorlu olmak üzere 3 versiyonla çıkış yapacak. Aracın arkadan itişli tek motorlu versiyonunda 218 beygir gücü ve 350 Nm tork göreceğiz. Menzili ise T10X’e kıyasla 80 km artarak 600 km’ye çıkacak.

Çift motorlu versiyonda ise 700 Nm tork ve 530 km menzil sunulacağı tahmin ediliyor. Standartta 52,4 kWh batarya, uzun menzilde ise 88,5 kWh batarya görmeyi beklediğimizi ekleyelim.