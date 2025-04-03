Togg'un mart ayında ne kadar T10X sattığı açıklandı. Böylece Türkiye'de şu ana kadar toplam kaç adet T10X satıldığı da belli oldu.

Yerli otomobil Togg T10X, 2023 yılından beri yollardaydı ve Türkiye’de en çok satan elektrikli araçlar arasına girmeyi başarıyordu. 2023’te 19.583 satış, 2024’te ise 30.093 satış yapmayı başarmıştı.

Şimdi ise Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), mart ayı otomobil satış verilerini paylaştı. Veriler, geçen ay satılan T10X sayısını ve bu araçtan yollardaki toplam kaç adet olduğunu gösterdi.

Geçen ay 3.180 T10X satıldı, toplam satış 56.464’e yükseldi

Verilere göre Togg, kredi desteğiyle geride bıraktığımız mart ayında 3 bin 180 adet T10X satışı gerçekleştirdi. Geçen ay Kia EV3’ün önünde en çok satan elektrikli otomobil olmayı başardığını da ekleyelim. 2025’teki toplam T10X satışı ise 6.788’e yükseldi.

3 bin 180 adetlik mart satışının ardından yollardaki toplam Togg T10X sayısı da belli oldu. Öyle ki marttaki satışlarla birlikte bugüne kadar toplamda 56 bin 464 adet Togg T10X ülkemizde satılmış oldu. Satışların yükselmeye devam edip etmeyeceğini zamanla göreceğiz.