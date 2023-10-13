Sıfır Togg T10X otomobilleri taşıyan bir tır, İstanbul'da bir köprüye çarptı. Kaza sonucu biri ağır olmak üzere üç otomobil hasar gördü.

Teslimatlara devam eden Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (Togg), bugün farklı bir konuyla gündeme geldi. Bazı sıfır Togg T10X otomobiller, İstanbul’da yaşanan bir kaza sonucu büyük hasar aldı.

Olay, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Sıfır Togg otomobilleri taşıyan bir tır, sahil yolunda seyir hâlindeyken bir köprüye çarptı.

Kazada 3 T10X zarar gördü, biri paramparça oldu

Gelen bilgilere göre saat 14.00 sularında gerçekleşen kaza sonucunda tırın taşıdığı dört T10X’ten üçü zarar gördü. Görüntülerde, üç araçtan öndekinin askıda kaldığı, üst kısmının paramparça olduğu ve büyük hasar aldığı görüldü. Bu araç, sonrasında vinç yardımıyla kaldırıldı.

Tırın çarptığı Ataköy Marmaray Köprüsü’nün 4.10 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtildi. Diğer iki araçtaki hasar ise ön taraftaki kadar büyük değildi. Polis, olayın ardından sürücü hakkında işlem yaptı. Togg’dan ise kazaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Kazadan gelen diğer görüntüler: