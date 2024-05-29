Togg, Türk Hava Yolları ile iş birliğine gittiğini duyurdu. İş birliği kapsamında belli şartları sağlayan T10X kullanıcıları Miles&Smiles milleri kazanabilecek.

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) ve dünyanın en önde gelen hava yolu şirketlerinden olan Türk Hava Yolları, bugün önemli bir açıklama yaptı. Şirketler, T10X kullanıcılarının çok işine yarayacak bir iş birliğine gittiklerini ifade etti.

Togg, X hesabı üzerinden ortaklığı duyururken Türk Hava Yolları ise resmî internet sitesinden açıklama yaptı. İş birliği sayesinde T10X kullanıcılarının mil kazanabileceği ifade edildi.

T10X sahipleri, her 5000 kilometrede 500 statü mili ve 500 mil kazanacak

Dünyada bir ilk olduğu ifade edilen uygulama kapsamında T10X sahipleri, araçlarıyla katettikleri her 5000 kilometre için 500 statü mili ve 500 mil kazanacak. Togg, bu iş birliğiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Türk Hava Yolları iş birliğiyle mobilite deneyiminizi bir üst seviyeye, T10X ayrıcalığını ise göklere taşıyoruz.”

İş birliğinden yararlanmak isteyen T10X kullanıcılarının THY’nin Miles&Smiles üyesi olması gerekiyor. Bu üyeliği Türk Hava Yolları’nın internet sitesinden veya mobil uygulamasından oluşturmak mümkün. Kazanılan miller; bilet sınıfını yükseltme, bilet ödemelerinde kullanım, Shop&Miles’tan alışveriş yapma, ekstra bagaj gibi farklı avantajları kullanıcılara sunuyor. THY, Togg iş birliğiyle ilgili bilmeniz gerekenleri şu şekilde sıralamış:

Togg ve THY iş birliği konusunda T10X kullanıcılarının bilmesi gerekenler: