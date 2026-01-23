Togg Trugo Şarj Ücretlerine Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Togg, Trugo elektrikli otomobil şarj ücretlerine zam yaptı. Zam oranı %30'a kadar çıkıyor

Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobilleri bünyesinde bulunduran Togg, aynı zamanda şarj istasyonlarıyla da kullanıcılarına hizmet veriyordu. Ancak bugün Togg’un Trugo isimli şarj istasyonlarıyla alakalı kullanıcıları üzecek bir gelişme yaşandı. Trugo elektrikli otomobil şarj ücretlerine zam geldi.

Bugün itibarıyla elektrikli araç kullanıcıları, Trugo şarj istasyonlarından zamlı fiyatlarla araçlarını şarj edebiliyor. Uzun süre aynı kalan fiyatlar ardından %30’a varan oranda artışa gidildiğini görebiliyoruz.

Yeni Togg Trugo şarj ücretleri

Şarj türü Eski fiyat Yeni fiyat 150 kW'a kadar (DC) 10,60 TL 13,78 TL 150 kW ve üzeri (Yüksek hızlı DC) 11,82 TL 15,36 TL 22 kW ve altı (AC) 8,49 TL 9,95 TL

Zam oranlarına baktığımızda 150 kW’a kadar DC şarj tarafında %30 oranında zam yapıldığı görülüyor. Yüksek hızlı 150 kW üzeri DC şarjda ise %29 civarında artışa gidilmiş. Öte yandan AC şarj fiyatı ise %17 civarında artmış.