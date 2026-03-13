Tümü Webekno
Togg Trumore’a Yeni Özellik: Uygulamadan Aracınıza Fiyat Teklifi Alabileceksiniz

Borusan Next ile Togg’un dijital platformu Trumore arasında yeni bir entegrasyon duyuruldu. Bu sayede Trumore kullanıcıları, araç bilgilerini uygulama üzerinden girerek anlık fiyat teklifi alabilecek ve satış sürecini tek uygulama üzerinden başlatabilecek.

Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Togg’un mobilite ekosistemi büyümeye devam ediyor. Bu kez de Borusan Otomotiv’in ikinci el araç platformu Borusan Next ile Togg’un Trumore uygulaması arasında dikkat çeken bir entegrasyon duyuruldu.

Yeni iş birliği sayesinde kullanıcılar, araç satış sürecini artık çok daha pratik bir şekilde başlatabilecek. Trumore uygulamasına girilen araç bilgileri, Borusan Next’in fiyat değerlendirme sistemiyle eşleşerek kullanıcılara anlık teklif sunacak.

Trumore kullanıcıları araçları için anlık teklif alabilecek

Yeni entegrasyonun en dikkat çeken tarafı, araç satış sürecinin neredeyse tamamen uygulama üzerinden başlatılabilmesi. Trumore kullanıcıları araç bilgilerini girdikten sonra Borusan Next’in gelişmiş değerleme sistemi sayesinde araçları için hızlı bir fiyat teklifi görebiliyor.

Teklif sonrasında kullanıcılar uygulama üzerinden ekspertiz randevusu talebi oluşturabiliyor. Daha sonra Borusan Next ekipleri kullanıcılarla iletişime geçerek ekspertiz sürecini planlıyor ve satış işlemlerinin devamını yönetiyor.

Sistem tüm marka ve model araçlar için kullanılabilecek

Bu entegrasyon sadece belirli araçlarla sınırlı değil. Sistem her marka ve model otomobil için kullanılabiliyor. Trumore üzerinden oluşturulan talepler doğrudan Borusan Next’in sistemine aktarılıyor ve süreç buradan yönetiliyor.

Bu sayede Trumore’un dijital kullanıcı deneyimi ile Borusan Next’in ikinci el araç operasyonu birleşmiş oluyor. Amaç ise araç satış sürecini kullanıcılar için daha hızlı, daha pratik ve tamamen dijital hâle getirmek.

Mart ayına özel 5.000 TL Trugo şarj hediyesi var

Yeni iş birliğiyle birlikte bir kampanya da duyuruldu. Mart ayı boyunca araçlarını Trumore üzerinden Borusan Next’e satan kullanıcılar, 5 bin TL değerinde Trugo şarj hediyesi kazanacak.

Togg

