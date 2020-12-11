TOGG'un Şarj Altyapısı, Araç Banttan İnmeden Tamamlanacak

2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobille ilgili yeni açıklamalarda bulundu. TOGG'un şarj altyapısı için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Dönmez, otomobil banttan inmeden önce bu altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlanacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'yle ilgili açıklamalarda bulunurken, yerli otomobil projesine değindi. Otomobilin kendinden çok şarj altyapısıyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, çalışmaların devam ettiğini ve TOGG yola inmeden önce büyük oranda tamamlanacağını söyledi.

Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un şarj altyapısı, araç banttan inmeden önce büyük oranda tamamlanmış olacak. Bu sayede de TOGG'u satın alan ilk kullanıcılar, bu aracın şarjıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamamış olacaklar. Ancak şu an için şarj altyapısı durumunun ne seviyede olduğu, işleyişin nasıl olacağı tam anlamıyla bilinmiyor.

Bakan Dönmez, TOGG'la ilgili açıklamalarının yanı sıra, Vadeli Elektrik Piyasası'na ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bakan, "İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası" olarak da ifade edilen sistemin, 2021 yılında katılımcıların hizmetine sunulacağını ifade etti.