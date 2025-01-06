Yıllar sonra geri dönecek Tokyo Xtreme Racer'ın bu ay erken erişim olarak Steam'den piyasaya sürüleceği duyuruldu. İşte yarış türündeki yapım hakkında bilmeniz gereken her şey.

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklama Japonya’daki sokak yarışlarından esinlenen oyun serisi Tokyo Xtreme Racer’ın yaklaşık 20 yıl sonra geri döneceğini göstermişti. Bugün ise merakla beklenen oyun hakkında bir gelişme yaşandı.

Geliştirici Genki, yapımın PC için ne zaman çıkış yapacağını duyurdu. Açıklamaya göre yapım, bu ay erken erişim olarak Steam üzerinden piyasaya sürülecek.

23 Ocak’ta geliyor

Açıklamalara göre oyunun erken erişim versiyonu, 23 Ocak 2023 günü Steam üzerinden oyunseverlerle buluşacak. Henüz fiyatı belli değil ancak buradan ulaşabileceğiniz Steam sayfası üzerinden oyunu istek listenize ekleyebiliyorsunuz.

Oyun, gelecekteki bir Tokyo’da geçen bir yarış oyunu olarak nitelendiriliyor. Burada oyuncular, şehrin içinden geçen yollarda en iyi arabaları kullanarak en hızlı olmaya çalışıyorlar. Özelleştirilmiş otomobiller, yeniden yaratılmış parkurlar ve dahası yapımda mevcut olacak. Ayrıca 50 adet araba ve 200’den fazla kendine has hikâyesi bulunan karakterin de yer alacağı eklenmiş.

Tokyo Xtreme Racer’ın tam sürümünün ne zaman geleceğine dair bir bilgi yok. Şirket, erken erişim sürecinde geliştirmeye devam edecek, oyunculardan gelen geri bildirimlerle sorunları düzeltmeye çalışacak. Yani tıpkı her oyunda olduğu gibi erken erişim sürümünde bazı problemlerle karşılaşmanız olası.

Tokyo Xtreme Racer sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10/11 64 bit

Windows 10/11 64 bit İşlemci: Intel® Core™ i7-7700

Intel® Core™ i7-7700 Bellek: 16 GB

16 GB Ekran kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4GB VRAM)

NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4GB VRAM) Depolama: 12 GB

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10/11 64-Bit

Windows 10/11 64-Bit İşlemci: Intel® Core™ i7-13700

Intel® Core™ i7-13700 Bellek: 16 GB

16 GB Ekran kartı: NVIDIA® GeForce® RTX 3060(VRAM 8GB) veya NVIDIA® GeForce® RTX 4060i(VRAM 8GB)

NVIDIA® GeForce® RTX 3060(VRAM 8GB) veya NVIDIA® GeForce® RTX 4060i(VRAM 8GB) Depolama: 12 GB

Tokyo Xtreme Racer fragmanı