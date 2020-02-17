Marvel Sinematik Evreni’nde (MCU) Spider-Man karakterine hayat veren İngiliz aktör Tom Holland, kendisini takıntılı bir insana dönüştürdüğü için 33 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabını bir süre kullanmayacağını açıkladı.

Seslendirme kadrosunda yer aldığı Disney-Pixar animasyonu Onward’ın tanıtımı için haber kanalı E! News’e konuşan Tom Holland, Instagram’a mola verdiğini söyledi. “Sadece ondan uzaklaşıp bir mola vermek zorunda kaldım. Hayatımı ele geçiriyordu ve beni takıntılı yapıyordu” diyen İngiliz aktör, 'Kaç tane beğeni aldım?, 'İnsanlar fotoğrafım hakkında ne söyledi?, Kimler benim hakkımda konuşuyor? gibi sanal merakların, gerçek hayatının önüne geçtiğini söyledi.

İlk kez 2016 yılında üstüne geçirdiği Spider-Man kostümünü başarıyla taşımaya devam eden Holland, geçtiğimiz ekim ayında da Instagram’a dört haftalık bir ara vermişti. Son paylaşımını 7 Şubat’ta yapan yıldız oyuncu, “Hayatımı ele geçiriyor” dediği popüler sosyal medya platformuna bir kez daha veda etti.

Instagram’a verdiği arada tamamen kendisine ve hayatına odaklanacağını belirten Holland, “Bence sosyal medyayı hayatta yüzleşmek istemediğimiz şeylerden uzaklaşmak için dikkat dağıtıcı bir şey olarak kullanıyoruz. Kaçtığımız şeylerle yüzleştiğimizde, sorunlarımızı aşacağımızı ve daha da mutlu olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Marvel hayranlarının yakından tanıdığı iki ismi, Chris Pratt ve Holland'ı bir araya getiren Disney-Pixar animasyonu Onward, dünyada sihir olup olmadığını keşfetme arayışında olan iki elf kardeşin hikayesini anlatıyor. Yapımcılığını Kori Rae, yönetmenliğini ise Dan Scanlon’un üstlendiği Onward, 6 Mart’ta vizyona girecek.

Onward fragmanı