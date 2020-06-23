Tony Hawk’s Pro Skater 1+2'nin Demo Tarihi Açıklandı

Önümüzdeki eylül ayında yayınlanacak olan Tony Hawk’s Pro Skater 1+2’ye gelecek yeni kaykaycılar ve oyunun demo tarihi açıklandı. Buna göre oyunu dijital olarak ön siparişle satın alanlar, 14 Ağustos’ta demo sürümüne erişebilecekler.

Oyun geliştiricisi ve yayıncısı Activision, ilk iki Tony Hawk’s Pro Skater oyununun remastered versiyonuyla birlikte modern platformlara geleceğini geçtiğimiz ay duyurmuştu. 4 Eylül’de yayınlanacak olan oyunlardan yeni bir tanıtım videosu geldi. Yayınlanan video, oyuna eklenecek yeni kaykaycıları ve oyunun demo tarihini gösteriyor.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, 4 Eylül 2020’de piyasaya sürülecek ve oyunu dijital olarak ön siparişle satın alanlar 14 Ağustos’ta demo sürümüne erişebilecekler. Yeni kaykaycılara gelince THPS 1+2, orijinal oyunlardaki kaykaycılara ek olarak Nyjah Huston, Leo Baker, Leticia Bufoni, Aori Nishimura, Lizzie Armanto, Shane O’Neill, Riley Hawk ve Tyshawn Jones’u içerecek.

Remastered yapımların orijinal oyunlardan farkı ne olacak?

Activision bünyesinde bulunan Vicarious Visions tarafından güncellenmiş grafiklerle yeniden düzenlenen oyunlarda; ilk iki serideki tüm orijinal seviyeler, karakterler ve püf noktaları, ekstra zorluklar, özel kaykay parklarını çevrimiçi olarak paylaşabileceğiniz ayrıntılı bir ‘Parkur Oluştur’ modu ve yepyeni çevrimiçi çok oyunculu modlar yer alacak.

Yukarıdaki isimlere ek olarak oyunda oynanabilecek diğer ünlü kaykaycılar arasında Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Streamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas ve Bob Burnquist yer alıyor.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, 4 Eylül 2020’de PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için piyasaya sürülecek. Son olarak yeni oyunların fiyatına gelecek olursak Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, 288 TL fiyat etiketiyle Epic Games Store’da satışa sunuluyor. Oyunun Digital Deluxe versiyonuna ön siparişle sahip olmak isteyenlerinse 356 TL ödemesi gerekiyor.