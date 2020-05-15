Tony Hawk’s Pro Skater Oyunları, Eski Müziklerle Geliyor

Dead Kennedys, Rage Against the Machine ve Bad Religion gibi grupları bir nesil Tony Hawk’s Pro Skater ile tanımıştı. Oyunun yenilenen versiyonunda da aynı müziklerin kullanılacağı açıklandı.

Bazı sporların en büyük isminin kim olduğunu tartışabiliriz. Örneğin futbol konuşuyorsak herkes kendi yaşına ve tuttuğu takıma göre başka bir ismin en büyük olduğunu söyleyebilir. Öte yandan söz konusu kaykay olduğunda insanların çok büyük kısmı için en büyük isim Tony Hawk’tır.

Ünlü sporcuyu dünya çapında şöhrete ulaştıran şeylerden biriyse hiç şüphe yok ki uzun yıllar önce çıkmış olan Tony Hawk’s Pro Skater 1 ve 2 oyunları olmuştu. Geçtiğimiz günlerde oyunların yeniden yapılacağını öğrenmiştik.

Oyun müzikleri değişmeyecek:

Remaster işleminden geçirilen pek çok oyun gördük. Bunlardan bazıları başarılı olurken bazıları büyük hayal kırıklıkları yarattı. Özellikle orijinal oyundan uzaklaşmış ya da onu iyi uyarlayamamış olan yapımlar oldukça eleştirildi.

Tony Hawk’s Pro Skater oyunları için de hayranların çekinceleri arasında oyunların aslına ne kadar sadık olacağı vardı. Görünüşe göre firma, oyunu pek de değiştirmeyi düşünmüyor. Öyle ki oyunların müzikleri aynı kalacak.

Öte yandan listede oyundaki bütün müzikler yer almıyor. Yine de aralarında Heavy Metal Winter, Guerilla Radio, Euro-Barge ve When Worlds Collide gibi pek çok şarkının bulunduğu çalma listesi oyunda yer alacak.

Nostaljik kaykay deneyimi:

Geçmişte çok başarılı olmuş oyunların yeniden yapımlarında müzikler önemli yer tutuyormuş gibi görünüyor. Crazy Taxi gibi oyunların yenilendiği noktada klasikleşmiş müziklerin kullanılmaması, oyunların satış performansını da etkilemişti.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 ve 2 oyunları bu anlamda daha güvenli sularda hareket edecek. Özellikle son yıllarda çıkan parçaların, bu oyunların popüler olduğu dönemlerde oyunu oynayan kişilerin pek de hoşuna gitmediğini göz önüne aldığımızda Vicarious Visions doğru karar vermiş gibi görünüyor.