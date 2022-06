Geçtiğimiz ayın sonunda vizyona giren Top Gun: Maverick, dünya çapında 800 milyon doların üzerinde hasılat elde etmeyi başardı. Bu sayı Top Gun: Maverick'i, Tom Cruise'un gişe konusunda en başarılı filmi yaptı.

Hollywood’un en büyük aktörlerinden biri olan Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı Top Gun, 1986 yılında vizyona girmiş ve o dönemi kasıp kavurmuştu. Zaman geçtikçe daha da popülerleşen yapım, tam 36 yıl sonra 27 Mayıs 2022’de Top Gun: Maverick isimli bir devam filmiyle geri dönmüştü.

Sinemaseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen yapım, çıkışından itibaren birçok eleştirmen ve izleyen tarafından olumlu yorumlar almıştı. Şimdi ise gelen haberler, Top Gun: Maverick’in dünya çapında muazzam bir başarıya ulaştığını ortaya koydu.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise’un en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu

Yeni Top Gun filmi, dünya çapında 800 milyon dolardan fazla hasılata ulaşmayı başardı ve bu konuda Tom Cruise’un en başarılı filmi oldu. Yapılan açıklamalarda yapımın ABD’de 422 milyon dolar, ABD dışında ise 384 milyon dolar elde ettiği aktarıldı. Bu sayılar da 2018’de dünya çapında 791 milyon dolar kazanan Mission Impossible - Fallout filmini geçerek yeni filmin, 59 yaşındaki Cruise’un gişe konusundaki en başarılı yapım olmasını sağladı.

Kaynaklara göre Top Gun: Maverick’in küresel olarak 900 milyon dolar hasılat elde etme ihtimali oldukça yüksek. Ancak yapımın 1 milyar doları geçmeyi başarıp başaramayacağı şimdilik belirsiz. Bunun sebebi ise filmin Çin ve Rusya gibi büyük pazarlarda vizyona girmemesi.

Son olarak Joseph Kosinski tarafından yönetilen yapımın, ABD’de 2022 yılının en çok izlenen filmi unvanını elde etmeyi başardığını da eklemeden geçmeyelim. Top Gun: Maverick, ülkede 400 milyon dolarlık hasılatın üstüne çıkarak Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ı geride bıraktı ve bu başarıya ulaştı.