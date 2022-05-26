MFS Top Gun: Maverick Güncellemesi Yayınlandı!

Microsoft Flight Simulator'ün Top Gun: Maverick güncellemesi tüm platformlar için ücretsiz olarak yayınlandı. Aynı ismi taşıyan Tom Cruise filmi için hazırlanan güncelleme, oyuna yepyeni askeri görevler getirdi.

Microsoft Flight Simulator'ün bir süredir büyük bir heyecanla beklenen son güncellemesi resmen yayınlandı. Bu güncelleme ile oyunculara, "Top Gun: Maverick" isimli genişletme paketi sunuldu. Bugün itibarıyla vizyona giren ve dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un başrol olduğu film olan Top Gun: Maverick için hazırlanan genişletme paketi, sanal pilotlara benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Microsoft Flight Simulator için sunulan Top Gun: Maverick güncellemesi, F/A-18E Super Hornet isimli uçağa özel bir kaplama getiriyor. Bu kaplama, tahmin edebileceğiniz üzere filmdeki uçak ile aynı. Ancak güncellemenin sunduğu deneyim bundan ibaret değil. Simülasyon tutkunları, Top Gun: Maverick güncellemesi ile 3 eğitim görevi ile bir de uçak gemisine iniş görevine sahip olacaklar.

Microsoft Flight Simulator Top Gun: Maverick güncellemesinden bir ekran görüntüsü:

Aslına bakacak olursak Top Gun: Maverick güncellemesi bugüne kadar çoktan yayınlanmış olacaktı. Ancak ekip, güncellemenin çıkışında ertelemeye gitti ve filmle aynı güne denk getirdi. Böylelikle oyuncuların meraklı bekleyişleri de sona ermiş oldu.

Xbox Game Studios, Microsoft Flight Simulator için hazırlanan son güncelleme için hiçbir oyuncuyu ayırt etmedi. Yani bu oyunu Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming veya PC için tüm oyuncular, Top Gun: Maverick güncellemesine an itibarıyla ulaşabiliyorlar. Bu arada; güncelleme için herhangi bir ücret de talep edilmiyor.

Güncelleme için hazırlanan video: