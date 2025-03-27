Togg İsteyenlere Yeni Bir Destek Programı Geliyor: Peki Kimler Yararlanabilecek?

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Togg için yeni bir destek programı hazırlığında olduğu açıklandı. Ailelere yönelik bu kampanya, Togg satın almayı kolaylaştıracak. Peki kimler, bu yeni kampanyadan faydalanabilecekler?

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) için yeni bir destek programı başlatılacağı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre üzerinde çalışılan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile Togg satın almak isteyen vatandaşlara yeni teşvikler sunulacak.

Henüz kesin bir şey olmasa da başlatılacak program kapsamında uzun vadeli finansman destekleri sunulacak. Bu programın sadece elektrikli otomobilleri kapsaması durumunda Togg dışında markalar kampanyadan faydalanamayacaklar. Kampanyanın tüm yerli otomobilleri kapsaması hâlinde Renault Clio, Toyota Corolla ve Fiat Egea gibi araçlar da kampanya kapsamında olabilirler. Ancak ana akım medyada genel olarak Togg özelinde açıklamalar var.

En az 3 çocuk şartı var...

Togg kredi kampanyası

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı kapsamından yararlanmak isteyen vatandaşların, en az 3 çocuklu olmaları gerekecek. Aksi takdirde bu kampanyadan faydalanılamayacağı ifade ediliyor... 
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Böyle bir kampanya, vatandaşın sıfır otomobile ulaşmasını sağlaması açısından oldukça önemli. Neticede bugün kredi koşulları nedeniyle sıfır araba satın almak çok zor. Öte yandan; bu tür bir kampanya Türkiye'de yaş ortalamasının düşmesi açısından da faydalı olacaktır. Keşke toplumun daha geniş bir kesmini kapsayacak çalışamalar yapılsa...

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Kaynak : https://www.ntv.com.tr/ntvpara/ailelere-togg-destegi-geliyor-kimler-yararlanabilecek,cOpq4CyqCkq3-FkeDUjLyA
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