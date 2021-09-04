Japonya merkezli teknoloji devi Toshiba'nın yöneticisi Takeshi Kamebuchi, birçok sektörü olumsuz yönde etkileyen çip krizinin 2022'nin sonuna kadar süreceğini açıkladı. Kamebuchi, üretimi artırmak için 2024 yılına kadar 545 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını da belirtti.

Donanımında çip barındıran neredeyse her şeyi etkilemekte olan çip krizi, birçok sektörde daralmaya neden olmuş durumda. Toshiba'ya göre kriz, önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar devam edecek.

Bloomberg'in haberine göre, ekran kartları, oyun konsolları ve birçok teknolojik cihazda güç idaresinden sorumlu çipler üreten Toshiba Corp., çip krizinin 2022'nin sonun kadar devam edeceğini ifade etti.

Bazı müşterilerin tüm ihtiyaçları karşılanamayacak

Toshiba yöneticisi Takeshi Kamebuchi, Bloomberg'e verdiği demeçte "Çip tedariği önümüzdeki yılın en erken Eylül ayına kadar önemli ölçüde sıkıntıda olmaya devam edecek." sözlerine yer verdi. Kamebuchi, bazı Toshiba müşterilerine gerekli çiplerin tamamının 2023 yılına kadar sağlanamayacağını da ekledi.

Toshiba, beklemek zorunda kalacak olan müşterilere dair herhangi bir açıklama yapmadı. Yani Sony ve Microsoft, ihtiyacı olan çipler için 2023'e kadar beklemek zorunda kalmayabilir. Bahsi geçen şirketlerin çip ihtiyaçları genel anlamda PlayStation 5 ve Xbox X|S serisi konsolları kapsamakta.

Kamebuchi, Toshiba'nın yaşadığı tedarik daralmasının nedenini materyal yetersizliği ve çiplere duyulan ihtiyacın git gide artması olarak belirtti. Bloomberg'e göre Toshiba, çip krizi 2023'e kadar devam edeceği için üretimine 2024 yılına kadar 545 milyon dolarlık bir yatırım yaparak güç idaresinden sorumlu yarı iletkenlerin üretimini artırmaya çalışacak