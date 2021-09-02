Tesla'nın ağustos ayının ortasında, Şanghay'daki fabrikasında 4 gün kadar üretim yapmadığı ortaya çıktı. Tesla yöneticileri olayı doğrularken çip krizi nedeniyle durdurulan üretimin, Model Y teslimatlarını aksattığı bildirildi.

Piyasaya sürdüğü elektrik motorlu otomobiller ile sektörün geleceğini tümüyle etkileyen Tesla, koronavirüs salgınından nasibini alan son şirket oldu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmayan şirket, Çin'den gelen haberlere göre Şanghay'daki fabrikasında bir süre üretim yapmamış. Bunun nedeni ise sektördeki tüm üreticileri etkileyen çip krizi.

Tesla'nın üretimi durdurmasının ortaya çıkmasıyla Bloomberg, Tesla yöneticileri ile görüşme imkanı yakaladılar. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Şanghay'daki fabrikanın ağustos ayının ortasında dört gün çalışmadığı belirtildi. Bu süreçte, Tesla otomobillerde kullanılan küçük teknolojik cihazlar ile elektronik kontrol sistem üretimi yapılamadı.

Kriz çözülmüş durumda

Tesla yöneticilerinin Bloomberg'e yaptığı açıklamalara göre üretimin yapılamadığı dönemde, Tesla Model Y'nin teslimatlarında bir sürelik gecikmeler oldu. Ancak sorunun çözüldüğünü ifade eden yetkililer, üretimin devam ettiğini belirtiyorlar. Şirketin önümüzdeki dönemlerde benzer bir sorunla karşılaşıp karşılaşmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Tesla, koronavirüs pandemisinin yol açtığı çip krizinden etkilenen ilk otomobil üreticisi değil. Nispeten küçük şirketlerden Toyota gibi dünyanın en büyük otomobil üreticisine kadar hemen her firma, çip krizi nedeniyle üretimi kısmi zamanlı olsa da durdurdu. Üstelik bu kriz kolay kolay çözülecek gibi görünmüyor. Sektörün önde gelen isimleri, en iyimser durumda bile 2023 yılına kadar sorun yaşanmasının muhtemel olduğunu söylüyorlar.