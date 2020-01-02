The Witcher 3, Steam Üzerinde 100 Bin Anlık Oyuncuya Ulaştı

2015 yılında piyasaya çıkan The Witcher 3, tarihinde ilk defa aynı anda 100 binden fazla Steam kullanıcısı tarafından oynandı. Bu durumun arkasında ise elbette ki Netflix’in popüler dizisi yer alıyor.

CD Projekt Red zamanında başka popüler bir oyun için çeviri yaparken, çevirisini yaptıkları oyunu üreten firma battı. Bu batışın ardından da ellerinde kalan ek paketi ne yapacaklarını sorduklarında “Ne isterseniz onu” cevabını almışlardı. Bunun üzerine Polonyalı firma, ülkelerinden bir hikayeyi oyunlaştırmaya karar verdi. Orijinal The Witcher’ı oynadıysanız oyundaki pek çok hatanın sebebi de temelde ana oyuna sahip olmamalarıdır.

Oyun, tarihin hiçbir döneminde Steam üzerinde aynı anda 100 bin kullanıcı tarafından oynanmamıştı. 2015 yılında çıkmış bir oyunun, 2019’dan 2020’ye geçerken böyle bir popülerliğe kavuşması şaşırtıcı olurdu ancak bu durumun çok bariz bir nedeni var.

Netflix’in başarısı oyunu tekrar popüler hale geitrdi

Netflix, başrolünde Henry Cavill’in yer aldığı The Witcher serisini yayınladı. Serinin son oyunu olan The Witcher 3: Wild Hunt da bu noktada oldukça popüler oldu. Rüzgarı iyi yakalayan Steam ve CD Projekt Red de dizinin çıkışıyla denk gelecek bir indirim yapmıştı.

The Witcher 3: Wild Hunt, Steam tarafından açıklanan rakamlara göre bugün 102.172 kişi tarafından eş zamanlı olarak oynandı. Elbette yılbaşı tatilinin de bu sayıların bu kadar yüksek olmasında etkisi oldu.

The Witcher 3: Wild Hunt bir oynaması ücretsiz oyun değil, bir devasa online da değil. Haliyle oyunun oyuncu kitlesi daha hızlı azalıyor. Yine de bunca yıllık bir oyunun bu kadar ilgi görmesi büyük bir başarı.

The Witcher serisi Netflix’te yayınlandı. Oyuna da çeşitli oyun platformları üzerinden ulaşabilirsiniz. Oyun, dizi ve kitaplar hakkında ne düşünüyorsunuz?