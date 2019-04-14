Warhammer II'nin Yeni DLC'sinde Doom Flayer ile Tanışıyoruz

Strateji kategorisinin başarılı yapımlarından olan Total War: Warhammer II, 17 Nisan'da yeni DLC'sini sunacak.

Strateji oyunlarına hayranlık duyan birçok oyuncunun başvurduğu Total War: Warhammer II, 17 Nisan'da yeni DLC'siyle oyuncuların karşısında olacak. The Prophet & The Warlock adıyla çıkış yapacak olan DLC'den geçtiğimiz günlerde yeni bir video yayımlandı.

17 Nisan'daki çıkışına kadar Steam üzerinde kampanyalı şekilde satılan The Prophet & The Warlock, yayımlanan fragmanda yeni silahlar, tasarımlar ve bazı konsept çizimler gösteriyor. Bunlara ek olarak yeni fragmanda Doom Flayer'la da tanışmamıza olanak sağlanıyor.

Bahsettiğimiz detaylar DLC'nin sadece birkaç maddesi. DLC'nin tüm içeriğine göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. The Prophet & The Warlock'un kampanyalı satış fiyatı 31,50 TL. Kesinliği yok ancak resmi çıkışın ardından fiyatlarda değişiklik söz konusu olabilir. Total War: Warhammer II'nin sistem gereksinimleri şu şekilde:

Sistem gereksinimleri - Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7, 64 bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo 3,0 Ghz

RAM: 5 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 1 GB - AMD Radeon HD 5770 1 GB - Intel HD4000

Depolama: 60 GB

Sistem gereksinimleri - Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4570 3,20 GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 4 GB - AMD Radeon R9 290X 4 GB

Depolama: 60 GB