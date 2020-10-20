Japon otomobil devi Toyota'nın Endonezya'da piyasaya sürdüğü Innova Crysta modeli, ASEAN NCAP kaza testinde 5 yıldız almayı başardı. Modelin beş yıldız almasına yardım eden en büyük etmenlerden birisi ESP desteği oldu.

Japonya merkezli dev otomobil üreticisi Toyota, yakın bir zamanda Endonezya'da 2021 model Toyota Innova Crysta'yı piyasaya sürdü. Aradan fazla bir zaman geçmeden şirketin yeni minivanının ASEAN NCAP test sonuçları yayınlandı. Toyota Innova Crysta, ASEAN NCAP kaza testinde oldukça başarılı bir sonuç elde etti.

Güneydoğu Asya'nın otomobil güvenliği dereceleme programı olan ASEAN NCAP testine giren Toyota Innova Crysta, testlerden 5 yıldız almayı başardı. Toyota'nın yeni minivan modeli, Endonezya'da üretilen ve 2,0 litrelik motora sahip olan temel modeliyle kaza testine girdi.

Yeni modelde tasarımsal değişiklikler yapıldı:

Toyota, 2021 modelinde Innova Crysta'nın yapısında herhangi bir değişiklik yapmadığı söyleniyordu. Ancak test sonuçlarından anladığımız kadarıyla şirket, yeni modelinde bazı tasarımsal değişiklikler yaptı. Toyota'nın yeni modeli, güvenlik kısmında çift hava yastıkları, ABS, EBD, ön koltuk emniyet kemeri uyarıcısı ve ESP özelliklerini barındırıyor.

Toyota, ESP'yi (Electronic Stability Program – Elektronik Stabilite Programı) yeni 2021 model Innova Crysta'nın tüm modellerinde standart olarak bulunduruyor. Bu da Toyota Innova Crysta'nın kaza testlerinde 5 yıldız almasını sağlayan en önemli nedenlerden birisi olarak görülüyor.

Toyota'nın Innova Crysta modeli, 2016 yılında yalnızca daha fazla özelliğe sahip modellerinde ESP'yi bulunduruyordu. Dolayısıyla 2016 yılında aynı teste giren otomobil, bu kez 5 yıldız almayı başaramamıştı. Toyota Innova Crysta, 2016 yılında dört yıldız elde edebilmişti.

Toyota'nın 2021 Innova Crysta modellerinde standart olarak bulunan ESP, diğer otomobillerde olduğu gibi araçlarda dengeyi ve kararlılığı elektronik olarak sağlıyor. Program, bu sayede aracın savrulmasını engelleyerek araç güvenliğini daha yüksek noktalara taşıyabiliyor.