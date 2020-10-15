SSC Tuatara, Dünyanın En Hızlı Otomobili Rekorunu Kırdı

KPVM-TV tarafından aktarılan habere göre SSC Tuatara, Koenigsegg Agera RS'in dünyanın en hızlı seri üretim otomobili rekorunu kırdı. Rekor için SSC'den resmi açıklama bekleniyor.

Las Vegas merkezli KPVM-TV’nin haberine göre Shelby SuperCars’ın (SSC) en yeni otomobili olacak SSC Tuatara, dünyanın en hızlı seri üretim otomobili rekorunu kırdı. Habere göre SSC, kısa süre içinde rekorun duyurusu resmen yapacak ve dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanı Koenigsegg Agera RS’ten SSC Tuatara’ya geçmiş olacak.

Guinness Dünya Rekorları’na göre dünyanın en hızlı seri üretim otomobili, 2017 yılında ortalama 447 km/s hıza ulaşmayı başaran Koenigsegg Agera RS. Bugatti, Chiron’un özel bir versiyonu olan Bugatti Chiron Super Sport 300+ ile 490.484 km/s hıza ulaşmış olmasına rağmen söz konusu deneme, kriterleri karşılamadığından Guinness Dünya Rekorları’nda dünyanın en hızlı seri üretim otomobili Koenigsegg Agera RS olarak gösteriyor.

SSC Tuatara’ya geri dönecek olursak; KPVM-TV’nin aktardığına göre araç, geçtiğimiz hafta sonu Koenigsegg Agera RS’in 2017’de dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanını kazandığı Güney Nevada'daki 160 Eyalet Yolu'nda sahne aldı ve yapılan denemelerde Agera RS’i geçmeyi başardı. Ne yazık ki KPVM-TV, SSC Tuatara’nın azami ve ortalama kaç km/s hıza ulaştığına dair bilgi vermedi. SSC Tuatara’nın gerçekten de dünyanın en hızlı seri üretim otomobili olup olmadığını öğrenmek için SSC’nin resmi açıklamalarını beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey bulunmuyor.

Koenigsegg Agera RS, 2017'de 457 km/s maksimum hıza ulaşmış olmasına rağmen rekor denemelerinde aynı yolda hem gidiş hem geliş hızının ortalaması dikkate alındığından Agera RS’in rekoru 447 km/s’te kalmıştı. Zaten Bugatti Chiron Super Sport 300+’ın dünyanın en hızlı otomobili ilan edilememesinin de en büyük nedeni buydu zira Chiron Super Sport 300+, 490.484 km/s hıza ulaştığı pistte gidiş yapmış ancak sürücü için riskler taşıdığı için dönüş yapamamıştı.