Alman otomobil devi BMW, bundan üç gün sonra tanıtacağı M3 ve M4 modelleri için bugün yeni tanıtım görselleri paylaştı. Dün paylaşılan görsellerde yer almayan M4, bugün kendisine yer buldu.

Alman otomobil devi BMW, önümüzdeki hafta uzun süredir beklenen yeni BMW M3 Sedan ve M4 Coupe modellerini tanıtacak. Bu modeller daha önce birkaç kez casus kameralara yakalanmış olsa da araçların üstündeki kamuflajlar, BMW'nin yeni modellerinin güzelliğini ister istemez bozuyordu.

Fakat Alman dev, dün paylaştığı tanıtım görselleriyle herkesin dikkatini üstüne çekmeyi başarmıştı. BMW'nin paylaştığı fotoğraflarda BMW M3 Sedan, yeşil sisler arasından etrafa keskin bakışlar atıyordu. BMW M4 fotoğrafları bekleyenlerse dün biraz hayal kırıklığı yaşamıştı.

BMW'den yeni görseller:

BMW, bugün yaptığı sürprizle bu kez içinde BMW M4'ün de bulunduğu yeni tanıtım görsellerini paylaştı. Yeni görseller, dün paylaşılan görsellerde olduğu gibi BMW'nin M3 ve M4 modellerini yeşil bir sisin içinden gösteriyordu. Ayrıca dürüst olmak gerekirse bu görseller, dünkü görsellerden daha heyecan vericiydi.

BMW tarafından bugün paylaşılan M3 görsellerinde aracın büyük ızgara tasarımının üst kısmı ve bu tasarımın kaputla nasıl birleştiği net bir şekilde görüldü. Bununla birlikte dün yalnızca bir plakayla paylaşılan BMW M3'ün arkası, bugünkü görsellerde çok daha iyi bir şekilde görülebiliyordu.

BMW M3'le hemen hemen aynı tasarıma sahip olacak BMW M4 ise bugün de dışarıdan paylaşılmadı. Ancak BMW, paylaştığı görsellerden birinde üzerinde M4 amblemi bulunan bir koltuğa yer verdi. Görselde sabit koltuk başlığı ve yeni tasarlanmış omuz destekleri en çok göz alan yerler oldu.

Son paylaşılan görseldeyse BMW'nin yeni manuel vites tasarımına yer verildi. Alman otomobil devi, BMW severlerin sabırsızlıkla beklediği yeni M3 ve M4 modellerini 23 Eylül günü tanıtacak. Her iki model de 2021 yılının ilk aylarında otomobil galerilerindeki yerini alacak.