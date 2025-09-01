Toyota kampanyaları

Toyota, eylül ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarını duyurdu. Marka bu ayı da dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor diyebiliriz. Ayrıca firmanın dönemsel olmayan kampanyaları da tam gaz devam ediyor. İşte sıfır kilometre Toyota sahibi olmak isteyen herkesin mutlaka bilmesi gereken detaylar…

Türkiye’de de tüketicilerin en çok sevdikleri otomobil markalarının başında gelen Toyota, Eylül 2025 döneminde çok konuşulmayı başaracak gibi görünüyor. Zira şirket, bu ay boyunca geçerli efsane kampanyalarla karşımızda. Piyasada tartışmasız bir noktada yer alan Japon otomobil devi, kampanyaları ile de büyük ilgi görmeyi başaracak.

Toyota’nın Eylül 2025 kampanyalarına baktığımızda markanın en popüler modellerinde dikkat çeken detaylar görüyoruz. Bu bağlamda; tarihin en çok satan otomobillerinden Corolla, 390.000 TL’ye varan indirimle öne çıkıyor. Yaris Cross Hybrid ile markanın bugüne kadar ürettiği en yakışıklı modellerden Corolla Hatchback Hybrid’de de yine 300.000 TL’yi aşan indirimler mevcut.

Ticari modeller de unutulmadı!

Toyota’nın binek otomobil konforu sunan ticari modellerinde de önemli fırsatlar görüyoruz. Bu bağlamda; Proace City modelinde yüzde 0 faiz ve 6 ay vade ile 300.000 TL kredi fırsatı sunuluyor. Proace City’nin Cargo versiyonunda da yine yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Bu arada; Toyota’nın sunduğu kampanyalar tamamen dönemsel değil. Mesela markanın yüzde 100’e varan kredi kampanyaları da bulunuyor. Hatta hafif ticari araç satın almak isteyen tüketiciler, sadece 10.000 TL peşinat ile sıfır kilometre otomobil sahibi olabiliyorlar. Tüm bunları kaçırmak istemeyenlerin Toyota internet sitesini ziyaret etmeleri veya doğrudan şubelere gitmeleri faydalarına olacaktır.

Bilgisayar başından da sıfır kilometre Toyota sahibi olabilirsiniz!

Toyota Türkiye, online rezervasyon imkânı da sunuyor. Bir Toyota’ya karar vermiş tüketiciler, otomobillerini Toyota’nın resmî internet sitesi üzerinden sipariş edebiliyorlar. Dakikalar içerisinde tamamlayabileceğiniz sipariş süreci ile hazırlıklar başlıyor ve bulunduğunuz yerdeki Toyota bayisinden aracınızı teslim alabiliyorsunuz.

Toyota sıfır araba fiyatları ve güncel kampanyalardan haberdar olmak için Toyota’nın resmî internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!