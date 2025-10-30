Tümü Webekno
Toyota, Rolls-Royce'a Rakip Oldu: İşte Ultra Lüks Markası Century ve İlk Otomobili!

Toyota, Rolls-Royce ve Bentley gibi firmalarla rekabet edecek yeni markası Century tarafından üretilen ilk otomobili tanıttı. Henüz bir ismi olmayan coupe tipindeki otomobil, görenleri kendine hayran bırakacak detaylara ev sahipliği yapıyor.

Toyota, Rolls-Royce'a Rakip Oldu: İşte Ultra Lüks Markası Century ve İlk Otomobili!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Toyota'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Tokyo Otomobil Fuarı etkinliklerinde yeni markası Century'yi duyurdu. Toyota'nın Japonya'da ürettiği ultra lüks otomobili Century'den gelen isim, firma için yepyeni bir sayfanın açıldığını ilan ediyor. Zira Toyota, Century markası ile Rolls-Royce ve Bentley gibi markalarla rekabet edecek.

Toyota'nın açıklaması yeni markanın kurulmasından ibaret değil. Toyota, bu marka altında ürettiği ilk otomobili de resmen tanıttı. Bir coupe olarak karşımıza çıkan Century otomobil, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin şimdi de Century markalı ilk otomobile yakından bakalım.

Karşınızda Toyota'nın yeni lüks otomobili

Başlıksız-1

Toyota'nın henüz bir isim vermediği Century otomobil, oldukça ilginç bir tasarıma sahip. Ön kısımda şerit LED farlarla donatılan ve bal peteği şeklinde şık bir ızgara ile tamamlanan otomobil, arka kısımda ise yine şerit LED destekli aydınlatmalara ve bir ışık barına ev sahipliği yapıyor. Henüz konsept aşamada olan otomobilin arka camının ve kapı kollarının olmaması da dikkatlerden kaçmıyor. Bu tasarım detaylarının seri üretim versiyona ulaşıp ulaşmayacağı ise şimdilik belli değil.

Başlıksız-1

Toyota Century konseptinin tasarım detayları bunlardan ibaret değil. Bu otomobil, ortadan açılan kapı tasarımlarına sahip. Tasarımcıların tercih ettiği detay, B sütununun kaldırılmasına neden olmuş durumda. Ancak seri üretim versiyonda sağlamlığı artırmak için bunun değişeceğini düşünüyoruz.

Başlıksız-1

Otomobilin iç kısmına baktığımız zaman da fütüristik bir kabinle karşılaşıyoruz. Bu bağlamda; sürücü odaklı kokpit, F1 araçlarındakine benzeyen bir direksiyona ev sahipliği yapıyor. Küçük bir bilgi-eğlence ekranı ve küçük bir gösterge ekranı ile donatılan otomobil, premium döşemelerle oldukça etkileyici görünüyor.

Başlıksız-1

Toyota, Century coupe'nin çıkış tarihi ve fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu otomobilin Rolls-Royce ve Bentley gibi markalarla rekabet edeceğini bir kez daha hatırlatalım. Yani fiyat açısından ulaşılmaz bir seviyede olacaktır.

