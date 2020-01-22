Otomotiv Devi Toyota, 3,4 Milyon Otomobili Geri Çağırıyor

Toyota, arızalı hava yastığına sahip olabileceği düşünülen milyonlarca aracını üretim hatası nedeniyle geri çağıracağını açıkladı. Toyota'nın yanı sıra diğer birçok üreticinin toplamda 12,3 milyon aracı geri çağırabileceği belirtiliyor.

Otomotiv devi Toyota, Kuzey Amerika'da piyasaya sürülen 3,4 milyon aracın geri çağıracağını açıkladı. Hava yastıklarında arıza olma ihtimali bulunan araçların 2,9 milyonluk kısmını, 2011-2019 yılları arasında üretilen Corolla, 2011-2013 yılları arasında üretilen Matrix, 2012-2018 yılları arasında üretilen Avalon ve 2013-2018 yılları arasında üretilen Avalon Hybrid modelleri oluşturuyor.

Geri çağırılan araçlarda elektrik gürültüsüne karşı yeterli koruması sağlamayan bir kontrol ünitesi yer alabildiği belirtiliyor. Bu nedenle, hava yastıklarının açılmaması veya emniyet kemeri düzeneğinin çalışmasını gibi sorunlar ortaya çıkabilir. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Toyota'nın yanı sıra Honda, Mitsubishi, Hyundai, Kia ve FCA gibi otomotiv üreticilerinin toplamda 12,3 milyon potansiyel olarak arızalı aracı geri çağırabileceğini açıkladı.

Büyük bir güvenlik sorunu nedeniyle 12,3 milyon araç geri çağrılabilir

NHTSA nisan ayında, hava yastıklarının aşırı elektrik yükü nedeniyle açılmadığı iki kaza tespit ettiğini söyledi. Kazaların her ikisine de Toyota'nın Corolla model otomobilleri karıştı ve kazalardan biri can kaybıyla sonuçlandı. NHTSA, sorunlu hava yastıklarının 2010'dan 2019 yılına kadar Toyota, Fiat Chrysler, Honda, Hyundai, Kia ve Mitsubishi tarafından satılan 12 milyondan fazla araca monte edildiğini ortaya koydu.

Söz konusu hava yastığı kusuruna, Alman ZF Friedrichshafen'e ait olan TRW Automotive Holdings Corp tarafından üretilen bir hava yastığı kontrol ünitesinin sebep olduğu öğrenildi. NHTSA, hava yastıklarındaki arızanın, yaklaşık 8 kişinin ölümüne neden olmuş olabileceğini belirtti. Hyundai, Kia ve Fiat Chrysler daha önce TRW tarafından üretilen hava yastıklarına sahip olan 2,5 milyondan fazla aracı geri çağırmışlardı.

Araç sahipleri, 17 haneli araç kimlik numarası ile NHTSA internet sitesi üzerinden araçlarının geri çağrılmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecekler.