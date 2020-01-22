Toyota Mühendisleri, Uçan Araba Test Uçuşlarına Başladı

Japon otomotiv devi Toyota’daki bir grup mühendis tarafından kurulan SkyDrive, ‘dünyanın en küçük uçan arabası’ iddiasını taşıyan aracının insanlı test uçuşlarına başladı. Şirket, her şeyin yolunda gitmesi halinde uçan otomobili, 2023 yılında satışa sunmayı ümit ediyor.

Hollywood’daki bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez fantezilerinden biri olan uçan arabalar, gerçek olma yolunda adım adım ilerliyor. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, her ne kadar “Uçan arabalar, giyotin gibi insanların kafasını koparabilir” diyerek, yine felaket tellallığı yapsa da, bu alana ilişkin yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

Örneğin; SkyDrive adlı bir Japon şirket, prototip uçan otomobillerinin insanlı test uçuşlarını yapmaya başladı bile. Toyota'dan bir grup mühendis tarafından kurulan girişim, bu yaz sonunda aracı halka tanıtmayı planlıyor.

SkyDrive, uçan arabasının prototipini önümüzdeki yaz aylarında tanıtmayı planlıyor

SkyDrive, daha önce Nagoya dışındaki bir araştırma merkezinde birkaç test uçuşu gerçekleştirmişti; ancak bunların hepsi uzaktan kumanda ile pilotsuz bir şekilde yapılmıştı. Dünyanın en küçük uçan otomobilini geliştirme niyetiyle yola çıkan ekip, ilk prototiplerini 2014 yılında oluşturmuşlardı. 2017 yılında Toyota, SkyDrive’a yardımcı olmak için yaklaşık 350.000 dolar (40 milyon yen) kaynak aktarmıştı.

Şirket, test uçuşlarının gidişatı hakkında pek fazla bir şey paylaşmıyor; ancak projenin devam etmesini sağlayacak kadar iyi sonuçlar aldıklarını belirtiyor. Japon Asahi Shimbun gazetesinin aktardığı bilgilere göre SkyDrive, uçan otomobili 2023 gibi perakende satışa çıkarmayı ve 2026'ya kadar da seri üretime hazır hale getirmeyi amaçlıyor.

Yayınlanan konsept görseller, uçan arabanın dört köşesinde yatay olarak konumlandırılmış drone tarzı pervanelere sahip olacağını gösteriyor. Kabin bölümü Go-Kart araçlarını andıran otomobil, havadayken 100 km/s, zemine yakınken ise 150 km/s hıza kadar çıkmayı hedefliyor. Uçan arabanın yerden on metre yükseklikte gidebileceğini söyleyen SkyDrive, günlük kullanımın yanı sıra arama ve kurtarma görevlerinde de aktif olarak rol alabileceğini belirtiyor.