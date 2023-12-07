Toyota'nın bir süredir üzerinde çalıştığı, elektrikli otomobillere sahte manuel vites getiren teknolojisiyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Toyota'nın aldığı patent, 14 vitese kadar çıkabilecek teknolojinin nasıl çalışacağını anlatıyor.

Japon otomobil devi Toyota, bundan birkaç ay önce ilginç bir duyuru ile gündeme geldi. Şirket, yeni bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını, bu elektrikli otomobilin sahte şanzıman ve manuel vites ile donatıldığını açıklamıştı. Toyota'nın bugün ortaya çıkan bir patenti, bu sistemle ilgili daha detaylı bilgi edinmemizi sağladı.

Toyota'nın patent belgeleri, üzerinde çalışılan şanzıman teknolojisinin 14 vitese kadar destek verebileceğini gözler önüne seriyor. Evet yanlış duymuyorsunuz. Toyota'nın yeni nesil elektrikli otomobillerde kullanacağı sahte manuel şanzıman, 14 vitesli bir yapıya sahip olabilecek.

İşte sahte manuel vitesin yapısını gösteren patent:

Toyota, hazırladığı patent dosyasında teknolojinin nasıl çalışacağını da anlattı. Toyota'nın açıklamasına göre sıradan şanzımanlardaki belirli sayıda dişli, Toyota tarafından "sınırsız" olarak kabul ediliyor. Patent belgesine göre sürücü, kendi dişli sayısını kendine göre belirleyip, buna göre vites sayısı oluşturacak.

Açık konuşmak gerekirse 14 vitesli bir yapı, sıradan sürücüler için çok anlamsız. Neticede 6 ileri vitesli bir yapı, günümüz koşulları için oldukça ideal. Aslında Toyota da bunun farkında gibi görünüyor. Zira patente göre 6 vitesli bir kurulum seçip daha sonra 6. vitese kadar çıkan bir sürücü için tavsiyeler verilmeye başlayacak. Kullanıcı, daha büyük bir vites düzenine geçmeyi tercih edebilecek. Bununla birlikte; mevcut koşullardaki vites düzeni korunabilecek.

Toyota'nın geliştirdiği yeni şanzıman sistemiyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Toyota, elektrikli otomobillere manuel vites desteği getirecek bu sanal sistem için belirli bir çıkış tarihi paylaşmadı. Hâl böyle olunca manuel vites tutkunları için en azından birkaç yıl daha bekleyeceklerini düşünüyoruz.