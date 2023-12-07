Toyota, Elektrikli Otomobiller İçin Tasarladığı "Sahte" Manuel Şanzıman Ortaya Çıktı: Hem de 14 Vites!

2 dk okuma süresi
8
4
2
0
0
Toyota'nın bir süredir üzerinde çalıştığı, elektrikli otomobillere sahte manuel vites getiren teknolojisiyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Toyota'nın aldığı patent, 14 vitese kadar çıkabilecek teknolojinin nasıl çalışacağını anlatıyor.

Japon otomobil devi Toyota, bundan birkaç ay önce ilginç bir duyuru ile gündeme geldi. Şirket, yeni bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını, bu elektrikli otomobilin sahte şanzıman ve manuel vites ile donatıldığını açıklamıştı. Toyota'nın bugün ortaya çıkan bir patenti, bu sistemle ilgili daha detaylı bilgi edinmemizi sağladı. 

Toyota'nın patent belgeleri, üzerinde çalışılan şanzıman teknolojisinin 14 vitese kadar destek verebileceğini gözler önüne seriyor. Evet yanlış duymuyorsunuz. Toyota'nın yeni nesil elektrikli otomobillerde kullanacağı sahte manuel şanzıman, 14 vitesli bir yapıya sahip olabilecek.

İşte sahte manuel vitesin yapısını gösteren patent:

Toyota manuel vites patenti

Toyota, hazırladığı patent dosyasında teknolojinin nasıl çalışacağını da anlattı. Toyota'nın açıklamasına göre sıradan şanzımanlardaki belirli sayıda dişli, Toyota tarafından "sınırsız" olarak kabul ediliyor. Patent belgesine göre sürücü, kendi dişli sayısını kendine göre belirleyip, buna göre vites sayısı oluşturacak.

Toyota

Açık konuşmak gerekirse 14 vitesli bir yapı, sıradan sürücüler için çok anlamsız. Neticede 6 ileri vitesli bir yapı, günümüz koşulları için oldukça ideal. Aslında Toyota da bunun farkında gibi görünüyor. Zira patente göre 6 vitesli bir kurulum seçip daha sonra 6. vitese kadar çıkan bir sürücü için tavsiyeler verilmeye başlayacak. Kullanıcı, daha büyük bir vites düzenine geçmeyi tercih edebilecek. Bununla birlikte; mevcut koşullardaki vites düzeni korunabilecek.
İLGİLİ HABER

Toyota, Elektrikli Otomobillere 'Yalancı' Manuel Vites Koyacak

Toyota'nın geliştirdiği yeni şanzıman sistemiyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Toyota, elektrikli otomobillere manuel vites desteği getirecek bu sanal sistem için belirli bir çıkış tarihi paylaşmadı. Hâl böyle olunca manuel vites tutkunları için en azından birkaç yıl daha bekleyeceklerini düşünüyoruz.

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.motor1.com/news/699634/toyota-14-speed-ev-manual/
8
4
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
8
4
2
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler