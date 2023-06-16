Toyota, sahte manuel vites, debriyaj ve ses ile donattığı bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu sistem seri üretime geçerse, manuel vites tutkunu sürücüler de Toyota'nın elektrikli araçlarıyla ilgilenebilirler.

Japon otomotiv devi Toyota, elektrikli otomobil sektöründe yepyeni bir yolculuğa çıkmış gibi görünüyor. Zira şirket, henüz prototip aşamada olan bir elektrikli otomobili ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamaya göre Toyota, tıpkı günümüz arabaları gibi manuel şanzımanla donatılmış, yüksek performanslı bir elektrikli araba üzerinde çalışıyor.

Elektrikli otomobillerde manuel vites bulunmuyor. En azından bugüne dek piyasaya sürülen modellerde. Çünkü elektrikli otomobillerin yapısı gereği böyle bir şeye ihtiyaç yok. Ancak Toyota, manuel vites tutkunlarının gönüllerinde taht kurmak için bugüne kadar yapılmamışı yapacak gibi görünüyor.

Ancak Toyota'nın manuel vites özelliği, işlevsiz olacak!

Toyota Başkanı Akio Toyoda tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu elektrikli otomobilde debriyaj da bulunacak. Ayrıca tüketici, motorun sesini de araç içinde duyacak. Ancak tüm bunlar, temelinde hiçbir işe yaramayacak. Buradaki tek amaç, sürücüye manuel vites hissiyatı yaşatmak. "Elektrikli bir araba kullandığınızı gerçekten fark etmiyorsunuz." diyen Toyoda, tek eksik şeyin benzin kokusu olduğunu ifade ediyor.

Toyota, "sahte manuel vites" işine çok da uzak değil!

Açık konuşmak gerekirse Toyota'nın planları imkansız değil. Çünkü şirket, sahte manuel vitesli otomobiller üzerinde uzun zamandır çalışıyor. Hatta Toyota'nın lüks markası Lexus'un UX 300e isimli modelinde sahte manuel vites sistemi test edildi. Sürücü, bu sistem ile arabayı manuel vites gibi kullanıyor. Ancak tüm bu süreç özel bir algoritma ile aslında simüle ediliyor.

Şunu da belirtmeden geçmeyelim: Toyota, son dönemlerde yeni bir elektrikli otomobil duyurusu yapmadı. Ancak şirket, bundan bir yıl önce tam 16 adet elektrikli otomobil duyurdu. Yukarıda fotoğrafını paylaştığımız spor otomobil de onlardan bir tanesiydi. Akio Toyoda, sahte manuel vitesli aracın Gazoo Racing, yani Toyota'nın motor sporları bölümü tarafından geliştirildiğini belirtti. Yapılan bu açıklama, manuel vitesli elektrikli otomobilin yarış odaklı spor model olabileceğini düşündürüyor. Ancak kesin bir duyuru yapılmadan tahminde bulunmak güç...