Toyota, Türkiye'de Dizel Otomobil Satışını Bırakan İlk Firma

Ünlü Japon otomobil devi Toyota, geçtiğimiz yıl Avrupa'da bitirdiği dizel otomobil satışına Türkiye'de de son verdi.

Özellikle elektrikli otomobillere geçişin oldukça keskin ve hızlı olmasıyla büyük otomobil firmaları da planlarında değişikliğe gidiyor. Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye'de dizel araç satışlarını 2020'de bitirmeyi planladıklarını ancak sürece bir yıl önceden ulaşmayı başardıklarını açıkladı. Buna göre Corolla da dahil olmak üzere binek modellerin hibrit versiyonu satılacak.

Toyota Türkiye'nin en yetkili ismi Bozkurt, hibrit Corolla'nın satışa sunulmasıyla yıllardır hazırlandıkları süreci en sonunda gerçekleştirmiş olmanın heyecanını paylaştı.

İşte Bozkurt'un açıklamaları:

"Biz yıllardır bu yıla hazırlanıyorduk. Artık dünyada hiçbir fabrikada dizel otomobil üretmiyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hibrit ve benzinli araçlarımızın satışına devam edeceğiz. Avrupa’da Toyota’nın toplam satışları içinde hibrit satışları yüzde 58’e ulaştı."

"Türkiye’de de artık hibrit otomobillerin hızla dizelin yerini almaya başladığını gözlüyoruz. Aslında biz Toyota Türkiye olarak, “2020’de her binek modelimizin bir de hibrit versiyonu olacak” diye hedef koymuştuk. Buna 1 yıl önceden ulaştık. Bu yıl bizim yıllardır üzerine yatırım yaptığımız ve Corolla dahil olmak üzere her binek modelimizin hibrit versiyonlarının olacağı bir yıl olacak."