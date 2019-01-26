Toyota, Land Cruiser SUV'sinin Özel Sürümünü Duyurdu

En önemli araba fuarlarından biri olan Chicago Auto Show'a hala biraz daha süre olsa da, Toyota en bilinen SUV'lerinden Land Cruiser'ın özel modelini erkenden duyurmaya karar verdi.

Japon araba üreticisi Toyota, en baba SUV'lerden Land Cruiser'ın çıkışının 60. yılı adına sadece 1200 adet olmak üzere 2020 Land Cruiser Heritage Edition ismiyle bir model üretecek. Heritage Edition'ın göze çarpan yeniliklerin çoğu görsel anlamda. Bronz renkli bövülmüş alimünyum jantlar, siyah ön ızgara, vintage tarzı Toyota Land Cruiser ablemi ve daha fazlası.

İç tarafa baktığımızda ise siyah deri döşemelerle kaplanmış koltuklar, jantlar ile harmoni oluşturması adına bronz renkli direksiyon simidi ve ön konsol görüyoruz. Standart modelde bulunan 3. sıra koltuklar ise özel model olması sebebiyle bu araçta yok; yani sadece 5 kişilik. Diğer özellikler arasındaysa tüm hava koşullarına dayanıklı paspaslar, 4 bölgeli otomatik klima kontrolü ve 9 inçlik eğlence sistemi ekranı var.

SUV'nin belki de en önemli parçası olan motor ise, standart modelden çok değişmemiş. Heritage Edition, 5.7 litrelik V8 motoruna sahipken, 8 vitesli otomatik şanzımanla geliyor. 4 çeker olan araç 381 beygir gücündeyken 543,68 Newtonmetre tork üretiyor. Toyota, SUV'un özel sürümünün fiyatını ise yaz sonundaki çıkışıyla beraber açıklayacağını söyledi.