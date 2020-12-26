Trafik Cezaları, Kişisel E-Posta Hesaplarına Gönderilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın altyapısı kullanılarak plakaya yazılan trafik cezaları doğrudan kişisel e-posta adreslerine gönderilecek.

Trafik cezaları, hemen hemen herkes tarafından son derece can sıkıntısı yaratan cezalardır. Trafikte yaptığımız aşırı hız, yanlış sollama, kırmızı ışıkta geçme, kemer takmama gibi eylemlerde gelen trafik cezaları, kontrolün sağlanması için gerekli bir durum. Bazı durumlarda ise trafik cezası yenmiş olsa da bunun farkına varmayabiliyoruz. Bu sorunu çözmek isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, teknik altyapısını kullanarak araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarını araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-posta hesaplarına göndermeye başlayacak.

"Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlığıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar neticesinde plakasına trafik cezası yiyen vatandaşlar, sisteme kayıtlı e-posta adreslerinde bir bilgilendirme mesajı alacaklar.

Kiralık araçlarda trafik cezası yendiğinde ceza kiralayan kişinin e-posta adresine gönderilecek

Yeni kararla birlikte sadece araç sahipleri değil, kiralık araç kullanan vatandaşlar da bu durumla karşı karşıya kalacak. Kiralık araçla trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen kişilerin ihlal tarihinde kiralamış olduğu araçların Kiralık Araç Bildirim Sistemi'nden anlaşılması halinde, trafik idari para cezası karar tutanağı, doğrudan aracı kiralayan kişi adına düzenlenip tebliğ edilecek.

Sisteme kayıtlı e-postası bulunmayan kişiler ceza bilgisine nasıl ulaşacak?

Trafik cezası yediğinde elektronik tebligat almak isteyen, ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kayıtlı bir e-postası olmayan araç sahipleri ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili birimlerine başvurarak ya da "www.gib.gov.tr" adresinden bu bilgilere ulaşabilecek. Peki sizler, trafik cezalarının e-posta adresine gönderilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.