2021 Yılı Zamlı Trafik Cezası Tutarları Açıklandı

2021 yılı yaklaşırken, vatandaşların önümüzdeki yıl ödemek durumunda kalacakları trafik cezaları fiyatları da belli oldu. Buna göre hükümet yetkilileri, dün açıklanan yeniden değerleme oranını olduğu gibi zam haline getirdiler. Buna göre vatandaşlar, 2021 yılında trafik cezalarını yüzde 9,11 oranında zamlı ödeyecekler.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, 2021 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olarak belirlendiğinden bahsetmiştik. Hatta o haberimizde, resmi ödeme kalemlerinin hükümet tarafından aksi bir karar alınmadığı durumda, yüzde 9,11 oranında zamlanacağına değinmiştik. Gelen son bilgilerle birlikte, vatandaşların önümüzdeki yıl ödeyecekleri trafik cezaları netleşmiş oldu.

Edinilen bilgilere göre hükümet yetkilileri, 2021 yılı trafik cezalarına tavandan, yani yüzde 9,11 zam yaptılar. Yapılan zamlarla birlikte vatandaşlar, en az 122 TL, en fazla ise 6,910 TL trafik cezası ödemesi yapacaklar. Ayrıca sürücülerin en çok ceza yemelerine neden olan yüksek hız cezası, 2021 yılında en az 314 TL olacak. Vatandaşlar, 2020 yılında hız nedeniyle en az 288 TL ödeme yapmışlardı.

Yeni zamlarla birlikte trafik cezaları şu şekilde olacak

Emniyet kemeri kullanmama cezası: 144 TL

144 TL Hız sınırını yüzde 10-30 aşma cezası: 314 TL

314 TL Hız sınırını yüzde 30-50 aşma cezası: 652 TL

652 TL Hız sınırı yüzde 50’den fazla aşmak: 1,340 TL

1,340 TL Kırmızı ışıkta geçme cezası: 314 TL

314 TL Park yasağına uymamak: 144 TL

144 TL Seyir halinde cep telefonuyla konuşma cezası: 314 TL

314 TL Araçtan bir şey atmak, dökmek: 144 TL

144 TL Alkollü araç kullanma cezası (ilk kez): 1,340 TL

1,340 TL 2.defa alkollü yakalanmak: 1,679 TL

1,679 TL 3. defa alkollü yakalanmak: 2,698 TL

2,698 TL Uyuşturucu madde alarak kullanma cezası: 6,910 TL

6,910 TL Trafikte makas atma cezası: 1,340 TL

1,340 TL Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak: 2,698 TL

2,698 TL Tescil belgesini (ruhsat) bulundurmama cezası: 122 TL

122 TL Plakanın okunmasını engellemek: 551 TL

551 TL Plakasız araç kullanma cezası: 2,270 TL

2,270 TL Sahte plaka takmak: 6,687 TL

6,687 TL Araca yazı yazmak, resim, bayrak takmak: 144 TL

144 TL Muayenesiz araç kullanmanın cezası: 314 TL

314 TL Ehliyetsiz araç kullanmak: 2,698 TL

2,698 TL Ehliyeti olup ancak yanında bulundurmamak: 314 TL

Yapılan son zamlarla birlikte en yüksek bedele mal olan trafik cezası, uyuşturucu madde kullanımı sonrasında araç kullanmak. Vatandaşlar, bu haldeyken araç kullanıp polise yakalanırlarsa, 6,910 TL ödeme yapacaklar. Bundan sonraki en yüksek trafik suçu ise 6,687 TL ceza ile sahte plaka takmak olarak karşımıza çıkıyor.

Bu arada vatandaşlara uygulanan erken ödeme indirimi, 2021 yılında da devam edecek. Buna göre vatandaşlar, bir ceza kendilerine tebliğ edildikten sonra bu cezayı 15 gün içinde öderlerse, yüzde 25 indirim uygulanacak. Buna göre örneğin 144 TL'lik emniyet kemeri kullanmama cezası, 15 gün içerisinde ödendiği takdirde 108 TL ödeme yapılacak.