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Trafik Kazalarında Yeni Dönem Başlıyor: Alo 193 Sistemi Nedir? Ne İşe Yarayacak?

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Trafik ve kasko hasarlarında yepyeni bir dönem başlıyor. Başvuruları tek merkezden yönetmeyi sağlayacak Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül'de kullanılmaya başlayacak.

Trafik Kazalarında Yeni Dönem Başlıyor: Alo 193 Sistemi Nedir? Ne İşe Yarayacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sürücülerin kaza veya araç hasarı sonrasında sigorta şirketleriyle yaşadığı karmaşık iletişim süreçlerini basitleştirmek adına yeni bir altyapı devreye alınıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde hayata geçirilen Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Alo 193 telefon hattı üzerinden hizmet vermeye başlayacak.

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Yeni altyapı, sigorta şirketlerinin doğrudan başvuru kanallarını ortadan kaldırmıyor. Alo 193, mevcut başvuru yollarına ek olarak kurulan merkezi bir erişim noktası işlevi üstlenecek.

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Trafik Kazalarında Yeni Dönem Başlıyor: Alo 193 Sistemi Nedir? Ne İşe Yarayacak?
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Alo 193 sistemi ne işe yarayacak?

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İlk etapta zorunlu trafik sigortası ile kasko sigortasını kapsayacak sistem; telefon ihbarlarının yanı sıra kurumsal web sitesindeki başvuru ekranı ve özel mobil uygulama aracılığıyla da erişime açık olacak. Vatandaşlar geçerli başvurularını ilettiği andan itibaren bilgilerin SBM veri tabanına ulaştığı tarih ve saat resmî başvuru tarihi sayılacak. Olası teknik kesinti veya veri kayıpları ise mevzuattaki yasal sürelerin hesaplanmasında vatandaş aleyhine kullanılamayacak.

Alo 193 hattına iletilen ihbarlar, kaza türüne ve tarafların sigorta durumuna göre otomatik olarak yetkili kurumlara iletilecek. Karşı taraftan kaynaklanan maddi zararlar ilgili aracın trafik sigortası şirketine yönlendirilirken, çoklu kazalarda sistem tarafından belirlenen sigorta şirketine aktarım yapılacak. Aracın sigortasız olması veya kaçması durumunda Güvence Hesabı; karşı aracın yabancı plakalı olması halinde ise Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ve Yeşil Kart kontrol mekanizmaları devreye girecek. Tek taraflı kazalarda ise maddi zararlar kasko şirketine, bedeni zararlar ise zorunlu trafik sigortası şirketine iletilecek.

Başvuru yetkili kuruma ulaştıktan sonra ilgili şirket en geç takip eden iş günü içinde vatandaşla çağrı merkezi üzerinden iletişime geçmekle yükümlü tutulacak. Görüşmede ekspertiz, kaza tespit tutanağı, kusur oranı, değer kaybı ve tahmini onarım süreleri aktarılacak. Ayrıca yeni sistem, kaza sonrası vatandaşları arayarak yetkisiz şekilde hasar takip vekaleti almaya çalışan illegal yapılarla mücadeleyi de kapsıyor. Mağduriyet oluşturan bu tür yetkisiz takipçiler doğrudan Alo 193 üzerinden SEDDK'ya şikâyet edilebilecek.

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