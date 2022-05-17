Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yönetmeliğindeki değişiklik ile trafik sigortasına %25 oranında zam geldi. Haziran ayından itibaren geçerli olacak zammın yanı sıra asgari sigorta teminatları da %100 oranında artırıldı.

2022’ye girmemizle birlikte devasa zamma uğrayan kalemlerden birisi olan trafik sigortası, geçtiğimiz haftalarda hiç de mutlu etmeyen bir haberle gündeme gelmişti. Yılbaşında her ay %1,5 olmak üzere yıllık %20’ye kadar zamlanan trafik sigortası, her ay %2,25 oranında olmak üzere yıllık ek %51 kadar zamlanmıştı.

Bu zammın üstünden yalnızca birkaç hafta geçtikten sonra bugün, araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yönetmeliğinde yapılan değişiklikle trafik sigortası primlerine %25 oranında zam geldi.

Trafik sigortası azami primleri hazirandan itibaren %25 zamlı olacak:

1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak yeni zamla birlikte trafik sigortası azami primleri, mayıs ayına göre %25 daha fazla olacak. Bununla birlikte trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre %10 olan indirim ve artırım yetkisi %20 olacak. Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak %50 oranında azaltılabilecek veya artırılabilecek.

Asgari sigorta teminatları %100 oranında artırıldı:

Yeni düzenlemeyle birlikte zorunlu trafik sigortası asgari sigorta teminatları da %100 oranında artırıldı. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak bu düzenlemeyle motorlu araç asgari sigorta teminatları şu şekilde olacak:

Sağlık giderleri kişi başına 500 bin TL -> 1 milyon TL

Kaza başına motorlu araç cinsine göre 2,5 milyon TL -> 5 milyon TL, 5 milyon TL -> 10 milyon TL, 1,5 milyon TL -> 3 milyon TL

Maddi teminat miktarları araç başına 50 bin TL -> 100 bin TL, kaza başına 100 bin TL -> 200 bin TL

Bu teminat tutarlarında 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren %20 artırım yapılacağı açıklandı.