Trafik Sigortasına Yıl Sonuna Kadar Her Ay Zam Gelecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK) zorunlu trafik sigortası primlerinin her ay yüzde 2.25 oranında artırılmasına karar verdi. Yeni kararla birlikte yıl sonuna kadar görülecek zam %30,6 olurken, şubat ayındaki zam da hesaba alındığında 2022'deki toplam zam %51'e yükselecek.

Ülkemizdeki otomobil sahipleri, geçtiğimiz aylarda hoş karşılamayacakları bir haber almıştı. Zorunlu trafik sigortası primleri, her ay %1,5 olmak üzere yıllık %20’ye kadar zamlanmıştı. Şubat ayının başında gelen bu zammın üstünden sadece 2,5 ay geçmişken, bugün trafik sigortaları için yeni bir zam haberi daha geldi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası primlerinin her ay %2,25 oranında artırılmasına karar verdi. Mayıs ayı başından itibaren geçerli olacak yeni zam ile birlikte zorunlu trafik poliçesi, şubattaki zammı da kattığımızda önümüzdeki 1 yılda toplamda %51 daha zamlanmış olacak.

Geçen yıl 568 TL ödeyen, bu yıl 1.270 TL ödeyecek:

SEDDK tarafından yayımlanan yeni genelgeyle birlikte trafik sigortası primleri, yılın geri kalanında, herhangi bir zam gelmezse, %30,6 oranında zamlanmış olacak. Bu ay 1.235 TL’ye yükselen en düşük trafik sigortası primi, mayıs ayında 1.263 TL’ye, haziranda 1.291 TL’ye ve temmuzda 1.320 TL’ye yükselecek. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında 568 TL’ye trafik poliçesi yaptıran araç sahibi, bu mayıs ayında aynı poliçe için 1.270 TL ödeyecek.

Sigorta Acentala­rı İşveren Sendikası (SAİS) Başkanı Yalçın Metin, araç sahiplerinin sarsıcı akaryakıt zamları ve hayat pahalılığı nedeniyle halihazırda araçlarına binemediğini, vatandaşın trafik sigortası da yaptıramadığını belirtmişti. Sıkıntıların giderilmemesi halindeyse sigortasız araç sayısının 10 milyona ulaşabileceğine dikkat çekmişti.