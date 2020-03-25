En İyi Film Oscar’ını kazanan Parasite ile Hollywood’a büyük bir tokat çarpan Güney Kore sineması, aynı olmasa da benzer bir başarıyı zombi aksiyon filmi Train to Busan’ın devam halkası ile göstermeyi planlıyor. Merakla beklenen filme dair ilk görüntü ve detaylar ortaya çıktı.

Yönetmenliği ve senaristliği Bong Joon-ho tarafından yapılan Parasite, ABD'de yayınlanan en başarılı yabancı filmlerden biri olsa da, son yıllarda batıda büyük bir kitle tarafından beğenilen tek Güney Kore yapımı değil. 2016 yılında vizyona giren zombi aksiyon filmi Train to Busan, ABD’de bir Güney Kore filmi için oldukça büyük bir etki yaratmıştı.

Dünya prömiyerini 2016 Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren film, dünya genelinde toplam 92.6 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. İlginç olan ise bu rakamın yüzde 97.7’sinin uluslararası pazarlardan gelmesi.

Zombi temalı Train to Busan, beklenenin üstünde bir etki yaratmıştı

ScreenDaily’e bir röportaj veren yönetmen Yeon Sang-ho, devam filminin Train to Busan ile aynı karakterleri içermeyeceğini ve ilk filmin hikayesini doğrudan takip etmeyeceğini söyledi. “Yeni hikaye, Train to Busan’dan dört yıl sonrasını konu alıyor ancak film, aynı evrende geçmesine rağmen farklı karakterlerle bambaşka bir hikayeyi merkezine alacak” diyen Sang-ho, filmin Kore'deki zombi salgını sonrasında hükümetin yok olduğu yeni bir düzeni tasvir ettiğini ifade etti.

Train to Busan'ın devam filmi Peninsula'dan ilk fotoğraf

Train to Busan’ın dar alanlarda çekilen bir film olduğunu belirten Koreli yönetmen, Peninsula adı verilen devam filminde hareket alanının önemli ölçüde genişleyeceğini söyledi. Bugün itibarıyla ilk görüntüleri paylaşılan Peninsula, hayati bir görev için zombilerin istila ettiği Seul'e geri dönmesi gereken bir askere odaklanacak. Filmin vizyona gireceği tarih henüz açıklanmadı ancak beklentiler, ağustos ayı gibi Güney Koreli izleyicilerle buluşacağı yönünde.