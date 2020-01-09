Robosen, gerçek bir Transformers gibi dönüşebilen akıllı robotu T9'u CES 2020'de sergiledi. Sesli komutlarla da çalışabilen robot, arabaya dönüşebiliyor ve kolayca programlanabiliyor.

Oyuncaklar artık gerçekçi görünümlerinin yanı sıra akıllı fonksiyonlarıyla da çığır açmaya başladı. Robosen, Kickstarter kampanyasıyla geliştirdiği, dünyanın ilk akıllı, dönüşebilen robotu T9'u tanıttı. Robosen T9, "transform" komutuyla gerçek bir Transformers gibi arabaya dönüşebiliyor.

22 adet programlanabilir servo motora sahip olan 3,2 kiloluk bu akıllı robot; yürüyebiliyor, araca dönüşüp sürülebiliyor, poz verebiliyor, dans edebiliyor ve hatta şınav bile çekebiliyor. Robosen T9, artık robotlarda sıklıkla kullanılan Scratch görsel programlama diliyle destekleniyor. Tablet veya telefondaki birkaç farklı arayüz yardımıyla yeni hareketler programlanabiliyor ve dokunmatik ekranlı bir joystickle kontrol edilebiliyor.

Plastik bir malzemeyle üretilmiş gibi görünen robotta kamera bulunmuyor. Ayrıca arabaya dönüştüğünde, sürüş fonksiyonu uzaktan kumandalı arabalara göre daha farklı işliyor. Robot, araba modunda yön değiştirebilmek için tekerleklerini değil gövdesini kullanıyor ve yılan gibi kıvrılarak dönüyor. Ayrıca uygulama arayüzünde çeşitli oyunlar oynayabildiğiniz AR modu da yer alıyor.

Robosen T9, ne yazık ki lisanslı bir Transformers robotu değil. Ancak başarıyla gerçekleştirdiği fonksiyonlarıyla gerçek bir Otobot olduğu söylenebilir. T9 şu anda Amazon'da 500 dolarlık fiyatıyla oldukça pahalı bir robot. Geçtiğimiz yıl başlatılan Kickstarter kampanyasıyla fonlanan robotun fiyatının daha önce 400 dolara yakın olacağı açıklanmıştı.

Robotun nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan detaylı olarak görebilirsiniz: