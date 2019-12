Geçtiğimiz yılın sonunda vizyona giren Bumblebee filminin Transformers serisinde yeni bir başlangıç olduğu açıklanmıştı. Paramount'un üzerinde çalışmaya başladığı yeni film hakkında ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda Transformers serisinin yeniden başlatılacağı söylentileri ortalıkta dolaşıyordu ve artık gelecek film hakkında daha fazlası açığa çıktı. Gelen bilgilere göre Paramount'un üzerinde çalışmaya başladığı yeni film 1980'lerde geçecek ve Bumblebee'nin devam filmi olmasından ziyade küçük çaplı bir yeniden başlatma olarak gelecek.

Hailee Steinfeld'in Charlie Watson rolüyle geri dönmesiyle Transformers serisi kaldığı yerden daha farklı bir hikayeyle devam edecek. Ayrıca Megatron, yeni filmin kötü karakteri olacak ve Michael Bay'in yönettiği filmlerin gişede düşüşe geçmesinin ardından seri yeniden başlatılacak. Şu anda daha fazla detay verilmese de bu gelişmenin, hayranlar için iyi bir haber olduğu söylenebilir.

Transformers serisi, küçük çaplı bir gençleştirme operasyonundan geçebilir

Özellikle ana serinin son filmi başta olmak üzere Michael Bay'in filmleri her bölümde daha da kötüye gitti. Transformers: The Last Knight, dördüncü film Transformers: Extinction Age'in neredeyse yarısı kadar hasılat yapabildi. Bumblebee'nin yönetmeni Travis Knight'ın yeni filmde çalışıp çalışmayacağı henüz belli değil ancak yedinci filmin dengeli bir hikaye ve bol aksiyonla geleceği düşünülüyor.

İlk Transformers filmi çok iyi bir başlangıç yaptı ve aslında basit bir senaryoya sahipti. Amblin Entertainment'ın eski tarz başarılı çalışması, genç bir çocukla uzaylı bir robotu bir araya getiriyordu. Seri, ardından gelen devam filmlerle bir süre daha popüler olmaya devam etse de eski havayı yakalayamadı.

Bu yüzden Bumblebee'nin dönüşü harikaydı ve Bay'in tarzından ayrı olarak daha olgun bir filmdi. Ayrıca maliyeti büyük ölçüde düşüktü ve gişede son birkaç filmden çok daha iyi bir performans sergiledi. Bumblebee ile yakalanan başarı, yine 80'lerden bir gençleştirme çalışmasıyla devam edebilir.