Transformers serisinin gideceği yön netleşmeye başladı. Yeniden başlatılan Transformers serisi, 90'lı yılların animasyon dizisi Beast Wars üzerine kurulurken, bir diğer film ise Bumblebee evreninde geçecek.

Paramount Pictures'ın şu anda geliştirmekte olduğu iki ayrı Transformers filmi olduğu ortaya çıktı. Bu filmlerden biri, Bumblee filmiyle kurulan yeni evrende geçecek, diğeri ise ana Transformers serisini yeniden başlatacak. Gelen yeni bilgilere göre yeniden başlatılacak olan seri, 90'lı yıllarda yayınlanan ve 3 sezon süren animasyon dizisi Beast Wars'a dayanacak.

Independence Day: Resurgence filminin yazarı James Vanderbilt, geçtiğimiz yılın nisan ayından bu yana Beast Wars üzerine kurulan filmin senaryosunu yazarken, John Wick 3: Parabellum'un baş yapımcısı Joby Harold, Bumblebee evreninde geçecek olan bağımsız bir film üzerinde çalışıyor. Her iki proje de henüz erken aşamada olduğundan yönetmenleri belli değil.

Transformers serisinin yapımcısı Lorenzo di Bonaventura, iki yıl önce yapılan bir röportajda Beast Wars filmi ile ilgisi olmadığını açıklamıştı. Yapımcı, "Anlaşılan bu soruyu soran bir tek ben değilim. Çünkü Beast Wars'ı anlamıyorum. Daha önceleri de hiç tam olarak anlamadım. Bana uyumsuz gibi geliyorlar, hayvanlarınız, robotlarınız var, biz ise arabalara alışkınız." demişti.

Transformers: The Last Knight, Beast Wars dünyasını takip edenlerin gözdesi olan Dinobot'ları içeriyordu. Lorenzo di Bonaventura, geçtiğimiz yıl iki projenin geliştirildiğini ve Optimus Prime'ın her ikisine de dahil olacağını doğrulamıştı. Yapımcıya göre Bumblebee ve The Last Knight'a doğrudan devam filmleri gelecekti, ancak serinin gidişatı değişti.

Yeni Transformers serisi Beast Wars üzerine kurulursa, araba savaşlarından çok daha fazlasına hazır olun. Transformers serisi büyük ölçüde Autobot savaşı olmaktan çıkacak ve robot dinozorlar ve hayvanlarla daha fantastik bir yöne doğru ilerleyecek.