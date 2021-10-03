Trenin Tepesinde Seyahat Eden Adam, Tren Altında Kaldı

Tren ve otobüs gibi taşıtların üzerinde yolculuk etme furyası bir can daha aldı. New York’ta metro treninin üzerindeyken dengesini kaybeden bir adam, raylara düştü. Karşıdan gelen trenin altında kalan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Neyse ki trend haline gelmese de son yıllarda arada bir karşımıza çıkan, oldukça anlamsız ve tehlikeli bir aktivite var. Adı ise ‘subway surfing’. “Metro sörfü” olarak çevirebileceğimiz bu aktivitenin olayı bir metro ya da herhangi bir trenin tepesine çıkıp burada kalarak yolculuk etmek. Kimileri bu aktiviteyi yaparken video çekip paylaşarak internet fenomeni olurken kimi ise saniyelik hatalarla raylarda hayatını kaybediyor.

Bu senaryolardan ikincisi maalesef dün, New York’ta gerçekleşti. Şehri trenin tepesinde dolaşan 32 yaşındaki bir adam, dengesini kaybederek raylara düştü. Bu sırada da karşı yönden gelen tren, adama oldukça yakındı.

Karşıdan gelen trenin altında kaldı

New York’ta bir adam, şehri dolaşan metro hattının treninin tepesine atlayıp yolculuk etmek isterken canından oldu. Kısa bir süre yolculuğu sürdüren adam, tren Aşağı Doğu Manhattan’la Williamsburg’u bağlayan Williamsburg Köprüsü’nden geçerken dengesini kaybetti. Raylara düşen 32 yaşındaki şahsın karşıdan gelen trenden kaçacak şansı olmadı.

Trenin altında kalan adam, sabah 04.35 sularında memurlar tarafından bulundu. Sağlık ekipleri şahsın ölü olduğuna olay yerinde karar verdi, ancak kimliği henüz belirlenmedi.

Bu olayın ölümle sonuçlanmayan bir benzeri, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de gündem olmuştu. YouTuber Yunus Emre Özer, metrobüsün üzerinde boğaz köprüsünü geçtiği bir video paylaşarak hem bolca izlenme, hem de eleştiri almıştı.