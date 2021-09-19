Youtuber Yunus Emre Özer Bu Sefer de Metrobüsün Üstüne Çıktı

Sinyor Taklaci adlı kanalında çektiği adrenalin dolu videolarla bilinen ve birkaç kez tutuklanmalarla karşı karşıya kalmış olan Yunus Emre Özer, çektiği son videoyla dikkatleri yine üzerine topladı. Söz konusu videoda Özer, metrobüsün üzerinde Avrupa yakasından Asya'ya geçti.

Sosyal medyada birçok kişinin etkileşim için alışılmışın dışında hareketler sergilediğini görürüz. Aksiyon dolu parkurlar, çıkılması zor olan yerlere tırmanmalar, devasa harcamalar ve daha nicesini görmeye alıştık. Fakat yine de seviyenin daha da artırılabildiğini gösteren olaylar zaman zaman karşımıza çıkıyor.

Bu konuyla ilgili Yunus Emre Özer bugün karşımızda. Çektiği son videoyla birlikte tepkileri üzerine çeken YouTuber, daha önce tehlikeli aksiyonlara girdiği videoları sebebiyle tutuklanmalarla karşı karşıya kalmıştı. Şimdiki videonun da diğerlerinden eksiği yok diyebiliriz. İşte YouTuber Yunus Emre Özer’in dikkat çeken videosu:

Güvenlik görevlisinden kaçtı:

Sinyor Taklacı adlı kanalında videolarını paylaşan Yunus Emre Özer, en son videosunda Okmeydanı Hastane metrobüs durağına geldi ve durağın üzerine tırmanıp saklandı. Buradan Söğütlüçeşme’ye doğru yol alan YouTuber, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü metrobüsün üzerinde geçti. Ardından Asya kıtasında ilk durakta indi.

Burada durakta duran metrobüsten aşağı atlayan Özer, kısa süre sonra güvenlik görevlisiyle karşı karşıya kaldı. Buradan sonra ise koşarak kaçmaya başladı. Özer, o anları da kayda aldı. Söz konusu kovalamacanın ardından video sona erdi.

Özer, daha önce bu gibi videoları sebebiyle tutuklanmıştı. Video neredeyse 1 günlük olduğundan konu hakkında herhangi yasal bir işlemin olup olmayacağını zamanla göreceğiz.

Parkurun ekstrem bir spor olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz fakat metrobüste konudan habersiz birçok insan olduğunu ve söz konusu durumdan kaynaklanabilecek herhangi bir kazada bu insanların masum olduğunu unutmamak gerek. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.