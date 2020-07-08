Daha önce kült muamelesi gören ancak gişede pek de başarılı olamayan iki filmden oluşan Tron evreni genişliyor. Üçüncü Tron filminde kadroda Jared Leto da yer alacak. Film için Disney bir yönetmen arıyor.

Tron markası kendine küçük ama oldukça ateşli bir hayran kitlesi yaratmayı başarmıştı. Serinin ilk filmi, o dönem için çığır açan görsel efektlerle dolu olan 1982 tarihli Tron filmiydi. Daha sonra da Tron: Legacy filmi gelmişti.

Tron, her ne kadar muhteşem bir Daft Punk film müziğine sahip olsa da yapım gişede çok da başarılı olamamıştı. Tron markasının makus kaderi olduğu üzere oldukça dikkat çekici ve bir kesim tarafından kült olarak kabul edilen yapım, tekrar beyaz perdeye gelecek.

Jared Leto’lu yeni Tron filmi

Disney Insider’da yayınlanan bir habere göre yeni Tron filmi için çalışmalar devam ediyor. Filmin başrolünde de Jared Leto yer alacak. Ayrıca bu açıklamalarda yapımın içeriği hakkında da bilgiler yer aldı. Öncelikli olarak bu bir “reboot” değil, yani hikaye kaldığı yerden devam edecek. Tron: Legacy filminde gördüğümüz oyuncular da yapımda yer alacak.

Öte yandan Leto hala yapımda yer alıyor olsa da filmin henüz bir yönetmeni yok. Tron projesi potansiyel yönetmenlere de bu haliyle gönderiliyor. Legacy’de yer alan isimlerle de seriye geri dönüş yapmaları için görüşmeler devam ediyor.

Leib, üçüncü filmin senaryosunun oldukça iyi olduğunu söylerken, proje hakkında oldukça heyecanlı olduklarını da ifade etti. Tron 4 diyebileceğimiz yapım için bir önceki yapımdan dersler çıkardıklarını söyleyen Leib, doğru zamanın geldiğini düşündüklerini ifade etti.

Daft Punk geri dönüyor

Yapıma Daft Punk’ın geri dönmesi için görüşmeler devam ediyor. Yani Disney bu yapım için dört koldan mücadele ediyor. Yıllardır firmanın proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Jared Leto da 2017 yılından bu yana projede yer alıyor.

Ayrıca bir dönem, başında John Ridley’nin yer aldığı bir Tron dizi serisinin Disney+ ekranlarında yayınlanması planlanıyordu. Bu proje ne yazık ki daha henüz yapım süreci bile başlamadan önce iptal edilmişti.