TRT Haber, Uğur Şahin'in Pfizer ortaklığında yıl sonuna kadar üretilecek aşı miktarını '1 trilyon' olarak yazdı; diğer haber sitelerinde de aynı hatanın devam etmesi sonrası sosyal medyada duruma tepkiler gecikmedi.

BioNTech kurucusu Uğur Şahin, katılım sağladığı ve çevrimiçi gerçekleştirilen 6. Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde (ECI) aşı üretimine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Üretilen aşı miktarının arttığını ifade eden Şahin, açıklamasında "Aşı üretimimiz 2019'da 10 bindi. Ortağımız Pfizer ile yıl sonuna kadar 3 milyar dozdan fazla aşı üreteceğiz. Bu müthiş bir artış" ifadelerini kullandı.

Bu ifadede yer alan "üç milyar" ("three billion"), TRT Haber tarafından bir hata ile habere 'trilyon' ("trillion") olarak aktarıldı. Haliyle haber, ''Ortağımız Pfizer ile yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz'' olarak girildi. TRT'nin haberini kaynak alan pek çok haber sitesi de ifadeye bu şekilde yer verince duruma sosyal medyadan tepki gecikmedi.

Hata düzeltildi:

Konunun gündeme gelmesi sonrası haberde yapılan bir güncelleme ile gerekli düzenlemeler yapıldı. TRT Haber'in haberi paylaştığı tweet aynı hatalı versiyonu ile yayında ancak TRT Haber, attığı farklı bir tweet ile güncellemeyi Twtiter'a da taşıdı.

TRT Haber'in hatasına Twitter'da gelen tepkiler:

Maalesef çeviri hatasını fark etmeyip durumu aşı karşıtı düşüncelere malzeme etmeye yönelik söylemlerde bulunanlar da vardı: